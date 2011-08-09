ضرورت وحدت حماس و فتح/ آشتی ملی فلسطین جایگزین ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه البیان امارات امروز در سرمقاله خود به تواقفی که دو روز گذشته بین دو جنبش حماس وفتح درقاهره به دست آمد اشاره می کند و می نویسد: اخبار به دست آمده از ایجاد فضای مثبت درباره موضوع آشتی ملی فلسطینی بسیار زیبا است. دراین نشست دو طرف درباره تدابیر لازم برای اجرای آشتی ملی به توافقاتی دست یافتند.

این روزنامه اماراتی درادامه تاکید می کند: قطعا این فضای مثبت به وجود آمده بار دیگر اعتماد را به دو جنبش حماس و فتح نسبت به یکدیگر باز می گرداند.

این دو جنبش مهم فلسطینی باید بعد ازاین توافق به دست آمده از موضوعاتی که در مسیر اجرای آشتی ملی سنگ اندازی می کند دوری کنند.

درادامه این مقاله همچنین تاکید شد: گزینه آشتی ملی هیچ جایگزین دیگری ندارد و باید حتما به مرحله اجرا در آورده شود. این منطقی نیست که فلسطینی ها در آستانه اتفافات سپتامبر به منظور به رسمیت شناخته شدن کشور مستقل فلسطین به پایتختی بیت المقدس قرار گرفته باشند اما برخی از گروه های فلسطینی هنوز یکدیگر را قبول ندارند.

دراین وضعیت چگونه می توان از جامعه بین الملل می توان انتظار داشت درکنار این خواست فلسطین قرار بگیرد درحالیکه هنوز گروه های فلسطینی با یکدیگر اختلاف دارند و هنوز خود به وحدت کلمه نرسیده اند.

شاید آنچه روزگذشته درباره آزادی زندانیان و توقف حکم اعدام در نوارغزه و همچنین بازگشت اعضای جنبش فتح به نوارغزه آن هم بدون هیچ ممانعتی اعلام شد همه و همه بیانگر بازگشت وحدت و یکدلی بین فلسطینیان مانند گذشته است.

البیان درادامه می افزاید: فلسطینی ها امروز بیش از هرچیز دیگری به اعتماد به یکدیگر نیاز دارند تا درمقابله با قلدرمآبی های اسرائیل و تلاش این رژیم برای شکست کشاندن موضوع به رسمیت شناخته شدن کشور مستقل فلسطین بتوانند با موفقیت عمل کنند.

مسئله سپتامبر از همه فلسطینی ها به ویژه دو گروه حماس و فتح می طلبد که در یک جبهه واحد قرار بگیرند و موضوع تشکیل کشور مستقل تنها هدف آنان باشد تا برای رسیدن به آن تلاش کنند.

البیان درپایان خطاب به جامعه بین الملل خاطرنشان می کند: موضعگیری بین المللی درقبال موضوع به رسمیت شناخته شدن کشور مستقل فلسطین قطعا صف یکپارچه فلسطینیان را تقویت می کند و قضیه فلسطین را پیش از آنکه در صدر محافل بین المللی قرار بگیرد به اولویت مهم کشورهای عربی باز می گرداند.