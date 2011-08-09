  1. استانها
  2. گلستان
۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۳۸

غلامی:

نیازهای صنعتی بیمه در گلستان شناسایی می شود

نیازهای صنعتی بیمه در گلستان شناسایی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری گلستان گفت: شناسایی نیازهای صنعت بیمه و وصول حق بیمه سرمایه گذاران از مولفه های مهم گسترش فرهنگ بیمه در استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی صبح سه شنبه در جلسه هم اندیشی با بیمه ها پیرامون سرمایه گذاری اظهار داشت: برای جذب سرمایه گذاری از طریق بیمه ها لازم است که تعدادی از پروژه ها به بیمه ها واگذار شود.

وی ادامه داد: بیمه ها فرصتهایی برای سرمایه گذاری هستند که می توانند بخشی از درآمدها را جهت سرمایه گذاری به سمت استان سوق دهند.

غلامی اظهار داشت: علاوه بر سرمایه گذاری باید در اشتغال استان نیز جایگاهی برای بیمه ها تعریف شود.

وی عنوان کرد: بیمه ها در ثبات اقتصادی نقش مهمی دارند و موجب کاهش خطرات بویژه در صنایع بزرگ می شوند و باید از این ظرفیت برای توسعه استان استفاده کرد

بیمه البرز، بیمه دانا و آسیا، بیمه های شرکت کننده در این جلسه بودند که با هدف مشارکت بیمه ها در امر سرمایه گذاری، اشتغال و توسعه فرهنگ بیمه در استان برگزار شد.

کد مطلب 1379182

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه