نیازهای صنعتی بیمه در گلستان شناسایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی صبح سه شنبه در جلسه هم اندیشی با بیمه ها پیرامون سرمایه گذاری اظهار داشت: برای جذب سرمایه گذاری از طریق بیمه ها لازم است که تعدادی از پروژه ها به بیمه ها واگذار شود.

وی ادامه داد: بیمه ها فرصتهایی برای سرمایه گذاری هستند که می توانند بخشی از درآمدها را جهت سرمایه گذاری به سمت استان سوق دهند.

غلامی اظهار داشت: علاوه بر سرمایه گذاری باید در اشتغال استان نیز جایگاهی برای بیمه ها تعریف شود.

وی عنوان کرد: بیمه ها در ثبات اقتصادی نقش مهمی دارند و موجب کاهش خطرات بویژه در صنایع بزرگ می شوند و باید از این ظرفیت برای توسعه استان استفاده کرد

بیمه البرز، بیمه دانا و آسیا، بیمه های شرکت کننده در این جلسه بودند که با هدف مشارکت بیمه ها در امر سرمایه گذاری، اشتغال و توسعه فرهنگ بیمه در استان برگزار شد.