جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفت: با وجود در آمد 250 میلیارد دلاری سالانه کشور از فروش نفت، سیستم اقتصادی کشور در تولید و اشتغال ناکار آمد است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی هدر دادن بیت المال را تنها به مفهوم خرج منابع در آمدی بیت المال برای خرید کالاهای لوکس ندانست و تصریح کرد: سرمایه گذاری در آمدهای نفتی و بیت المال در پروژه هایی که توجیه اقتصادی ندارد تنها با اعمال فشارهای سیاسی، قومی، قبیله ای و جناحی مصداق بارز بی مبالاتی در حفظ بیت المال است.

قادری با اشاره به اینکه بسیاری از پروژه های اقتصادی امروز جنبه عوام فریبی دارد بیان کرد: در شرایط فعلی کشور که نیازمند سرمایه گذاری ریال به ریال بیت المال در راستای ایجاد استقلال در تولید کالاهای اساسی، ایجاد درآمد بیشتر و دست یابی به شرایط اقتصادی مطلوب هستیم بیت المال در پروژه هایی سرمایه گذاری می شود که صرفا برای فلان مسئول یا نماینده کف وهورا بکشند این امر مصداق بارز بی مبالاتی اقتصادی و هدر دادن بیت المال است.

نائب رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی افزود: در شرایطی که کشور با مشکلات شدید بیکاری رو به رو است ثروت ملی ما صرف تامین مسائل رفاهی مردم و افزایش سطح توقعات جامعه و سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه هایی می شود که هیچ توجیه اقتصادی ندارد.

قادری در توضیح رفتارهای قبیله ای در حوزه اقتصاد گفت: زمانی که به دلیل تعلقات سیاسی و جناحی از ظرفیت و توان نیروی کار متخصص استفاده نکنیم و برخی افراد را به حکم حضور در حزب و جبهه خودی و بدون توجه به تجربه و سابقه کاری در سمتی خاص قرار دهیم نگاه قبیله ای را در عرصه های سیاسی و اقتصادی تسری داده ایم.

وی در پایان شایسته سالاری، شفافیت در فعالیت های اقتصادی و سیاسی، میدان دادن به همه متخصصان و ظرفیت ها برای ایفای نقش در عرصه های سیاسی و اقتصادی کشور را از راهکارهای مقابله با رویکرد قبیله ای به مسائل سیاسی و اقتصادی بر شمرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر رهبر معظم انقلاب یکشنبه گذشته در جمع مسئولان نظام رفتارقبیله ای در میدان سیاست و اقتصاد را یکی از نقاط ضعف کشور برشمردند و فرمودند: در رفتار قبیله ای، تأیید یا تخطئه اقدامات افراد، براساس ماهیت عمل آنها انجام نمی شود بلکه انتقاد و یا تعریف از افراد به نحوه وابستگی آنها به قبیله مورد نظر مرتبط است.

رهبر معظم انقلاب همچنی سرگرم شدن به منازعات و مشاجرات سیاسی، روی آوردن به رفاه طلبی و زندگی اشرافی، غفلت از روحیه جهادی و ایثار، غفلت از تهاجم فرهنگی دشمن، غفلت از در کمین بودن دشمن، غفلت از نفوذ دشمن در فضای رسانه ای کشور، و کم توجهی نسبت به حفظ بیت المال از جمله نقاط ضعف بر شمردند.