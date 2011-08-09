به گزارش خبرگزاری مهر بخش شعر و ادب نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم در ادامه برگزاری سلسله جلسات خود روز چهارشنبه میزبان نشستی با موضوع «بررسی حماسههای قرآنی» است.
در این نشست سیدمهدی جهرمی مدیرعامل پیشین موسسه خانه کتاب در این زمینه از ساعت 21 تا 22 به سخنرانی خواهد پرداخت.
همچنین شب شعر اختصاصی علی محمد مودب نیز از دیگر برنامههایی است که این بخش فردا شب، چهارشنبه 19 مرداد از ساعت 22:30 تا 24 میزبان برگزاری آن خواهد بود.
بخش شعر و ادب همچنین سهشنبه 18 مرداد نیز از ساعت 22:30 میزبان شب شعر اختصاصی حمید رضا شکارسری است.
بخش شعر و ادب در طبقه دوم شبستان اصلی مصلی امام خمینی (ره) واقع شده است.
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