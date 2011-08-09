نمایش آثار برتر جشنواره "آیات"در نمایشگاه قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی کشور، رتبه‌های اول تا سوم رشته‌های هنری جشنواره‌های ملی و بین‌المللی "آیات" را در غرفه این مرکز در نمایشگاه بین‌المللی قرآن‌کریم به نمایش گذاشته است.

این آثار در رشته‌های منبت، معرق، نقاشی و قلم‌زنی روی فلز پدید آمده و منقش به آیات قرآن‌کریم و نقوشی با مضامین مذهبی است که عزت‌ الهی، سوره حشر، توسل به امام رضا(ع) و... برخی از عناوین این آثار هنری است.

منظومه جشنواره‌های ملی و بین‌المللی قرآنی "آیات" سال گذشته و به همت بخش قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی کشور و در رشته‌های مختلف با محوریت قرآن‌کریم برگزار شد.