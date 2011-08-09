کیانوش رستمی و اصغر ابراهیمی به اردوی تیم وزنه برداری بازگشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم پزشکی فدراسیون وزنه برداری مشکل اصغر ابراهیمی را از ناحیه کشکک زانو تشخیص داده که چندان جدی نیست و با انجام چند جلسه فیزیوتراپی و یک برنامه تمرینی ویژه برطرف خواهد شد.

کیانوش رستمی هم که از ناحیه زانو دچار آسیب دیدگی شده باید طی 3 مرحله، پلاسمای خون در کشکک زانویش تزریق کند که یک مرحله آن به انجام رسیده و دو مرحله بعدی نیز طی دو هفته آینده انجام خواهد شد.

به گفته کورش، سرمربی تیم ملی وزنه برداری، باقری با توجه به زمان مناسبی که تا آغاز مسابقات جهانی پاریس باقی مانده مصدومیت رستمی و ابراهیمی چندان جدی و نگران کننده نیست.



این دو ملی پوش وزنه برداری صبح امروز تمرینات خود را از سر گرفتند و با نظر کادر فنی تا 100 کیلوگرم وزنه زدند. شرایط برای ابراهیمی به گونه ای است که به احتمال فراوان در رکوردگیری فردا شرکت خواهد کرد اما کیانوش رستمی با صلاحدید کادر فنی از انجام رکوردگیری معاف است و فقط برنامه تمرینی خودش را دنبال خواهد کرد.