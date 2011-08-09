موافقت اصولی 25 قطب علمی کشور صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر شریفی اضافه کرد: در جلسه نخست شورای قطبهای علمی کشور، ضوابط و شرایط کلی تایید قطبها تعیین شد و در دومین جلسه از تعداد 35 متقاضی تشکیل قطب علمی که حائز شرایط اولیه بوده و برنامه پیشنهادی آنان به تایید کمیسیونهای تخصصی رسیده بود، تعداد 25 متقاضی قطب علمی موفق به اخذ احکام موافقت اصولی شدند.

وی افزود: تعداد کل متقاضیان قطب علمی که مراحل بررسی و ارزیابی اولیه را طی کرده و برنامه پیشنهادی آنان توسط کمیسیونهای تخصصی تایید شده 202 مورد است که در دستور کار شورای قطبهای علمی کشور قرار گرفته و پیش بینی می شود تا پایان شهریور ماه تمامی تقاضاها در جلسات شورا مطرح و بررسی شوند.

دبیر شورای قطبهای علمی کشور، اضافه کرد: بر اساس آیین نامه قطبهای علمی کشور، تمام متقاضیانی که موفق به اخذ احکام موافقت اصولی شوند تا 2 سال بر این اساس فعالیت خواهند کرد و پس از ارزیابی گزارش عملکرد با نظر شورا احکام آنان به موافقت قطعی تغییر خواهد کرد.

شریفی تاکید کرد: قطبهای علمی که موافقت اصولی دریافت می کنند باید در جهت رسیدن به اهداف برنامه خود اقدام کنند که در این راستا ماموریت ویژه ای برای هر قطب تعیین خواهد شد تا آنها بتوانند دستاورد معین و مشخصی را ارائه کنند.