تساوی در آبادان برای فجرسپاسی رضایت بخش بود

احمد کلانتری پس از تساوی یک بر یک تیمش مقابل تیم صنعت نفت به خبرنگار مهر گفت: بازی خوب و تماشاگر پسندی را از سوی بازیکنان هر دو تیم شاهد بودیم چون توپ کمتر در میانه های زمین ضربه می خورد و در جریان بازی دو تیم خطرات زیادی را بر روی دروازه های یکدیگر ایجاد کردند.

وی افزود: بازیکنان ما توانستند به خوبی فضای حرکت و بازی سازی را از بازیکنان کلیدی صنعت نفت مثل شریفی نسب و ممبینی بگیرند و در کل خواسته های تاکتیکی من را درون زمین پیاده کنند. در مجموع از عملکرد بازیکنانم راضی هست و آنها بازی بهتری را نسبت به هفته اول انجام دادند.

کلانتری در خاتمه اظهار داشت: تساوی در آبادان با توجه به میزبان بودن تیم نفت وبرخورداری این تیم از حمایت هواداران پرشورش و همچنین گرمای بیش از حد آبادان یک نتیجه رضایت بخش برای تیم ما است.

دیدار تیم های فوتبال فجر شهید سپاسی وصنعت نفت آبادان از هفته دوم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ،دوشنبه ساعت 22 در ورزشگاه تختی ابادان برگزار شد و با تساوی یک بر یک به پایان رسید.