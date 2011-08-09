به گزارش خبرنگار مهر، حسن امیری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ثبتنام از ناشرانی که علاقهمند به حضور در این نمایشگاه هستند، از 15 مرداد ماه 90 آغاز شده و تا 20 شهریور نیز ادامه دارد.
وی افزود: تمام ناشرانی که حداقل 10 عنوان اثر با موضوعات ادبیات پایداری و مقاومت، دفاعمقدس و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به چاپ رساندهاند، میتوانند در دومین دوره نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس شرکت کنند.
دبیر دومین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس کشور ادامه داد: سایت "2mnbf.fatehan.ir" برای تسهیل در ثبتنام ناشران فعال شده است.
امیری افزود: ناشران علاقهمند برای ثبتنام حضوری میتوانند به سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاعمقدس سپاه و بسیج، به آدرس تهران، خیابان حافظ، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان هانری کربن، شماره 3، سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاعمقدس سپاه و بسیج، طبقه اول مراجعه کنند.
وی تاکید کرد: دومین نمایشگاه ملی کتاب دفاعمقدس همزمان با هفته دفاع مقدس سال جاری در محل مجتمع فرهنگی آیهها در مشهد برگزار میشود.
دبیر دومین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس کشور فعال بودن همزمان نمایشگاه بزرگ از هبوط تا ظهور، نمایشگاه مربوط به جنایات منافقین، طرح باز سازی شده منطقه عملیات کربلای5 را از جمله برنامههای جنبی نمایشگاه ملی کتاب مقدس در مشهد عنوان کرد.
نظر شما