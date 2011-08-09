به گزارش خبرگزاری مهر، هفته فیلم ایران با نمایش برگزیدهای از فیلمهای کشورمان از روز جمعه21مردادماه سال جاری همزمان با دوازدهمین روز ماه مبارک رمضان در شهر بورسای ترکیه آغاز میشود.
این هفته فیلم در جریان برگزاری جشنواره فرهنگی- مذهبی جمهوری اسلامی ایران، با همکاری کنسولگری و رایزنی فرهنگی کشورمان در استانبول و به دعوت شهرداری این شهر برپا خواهد شد.
به دنبال برگزاری نخستین هفته فیلم ایران در استان وان ترکیه در اردیبهشت ماه امسال که با استقبال کمنظیر مردم این کشور روبرو شد، هفته فیلم کشورمان با نمایش فیلمهای سینمایی همچون یوسف پیامبر(ع)، کنعان، روز شیطان، حس پنهان، حقیقت گمشده و... با زیرنویس ترکی استانبولی برای دوستداران سینمای ایران به نمایش گذاشته میشود.
همچنین موسسه رسانههای تصویری با توجه به مشترکات فرهنگی دو کشور و با هدف نمایش آثار سینمایی ایران در کشورهای منطقه و بسترسازی برای جذب مشارکت و سرمایهگذاری خارجی به زودی و با هماهنگی و همکاری بخشهای فرهنگی و دانشگاهی ترکیه، دو هفته فیلم دیگر نیز در شهرهای استانبول و ازمیر این کشور برگزار خواهد کرد.
چندی پیش طی نشست جمعی از سینماگران، دانشجویان و خبرنگاران رسانههای جمعی ترکیه با مدیران موسسه رسانههای تصویری در خصوص برگزاری هفتههای فیلم و همچنین تولیدات مشترک توافقاتی انجام پذیرفت.
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