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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۰۷

پیشدار تاکید کرد:

فضای مطبوعات هرمزگان آرام است

فضای مطبوعات هرمزگان آرام است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: فضای مطبوعات هرمزگان فضایی آرام است و نباید با جنجال آفرینی این فضای آرام را از بین ببریم.

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان پیشدار صبح سه شنبه در مراسم تقدیر از خبرنگاران در بندرعباس در خصوص آخرین وضعیت چاپخانه مطبوعات هرمزگان، گفت: این چاپخانه توسط بخش خصوصی در حال احداث است و تنها مشکل آن عدم پرداخت وام بانکی بوده که ما تمامی تلاش خود را برای رفع این مشکل انجام داده ایم.

وی ادامه داد: متاسفانه همواره انگشت اتهام برخی افراد به سوی اداره کل ارشاد است در حالی که در مساله چاپخانه مطبوعات اداره ارشاد هیچ تقصیری نداشته است.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با اشاره به وجود یک فضای آرام در مطبوعات هرمزگان، عنوان کرد: ما نباید با جنجال آفرینی فضای آرام مطبوعات را برهم بزنیم چون فضای مطبوعات در حال حاضر فضایی آرام است.

پیشدار افزود: همچنین مطبوعات باید به تقویت اقتصادی خود توجه داشته باشند تا خودکفا شوند.

کد مطلب 1379197

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