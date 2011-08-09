فضای مطبوعات هرمزگان آرام است

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان پیشدار صبح سه شنبه در مراسم تقدیر از خبرنگاران در بندرعباس در خصوص آخرین وضعیت چاپخانه مطبوعات هرمزگان، گفت: این چاپخانه توسط بخش خصوصی در حال احداث است و تنها مشکل آن عدم پرداخت وام بانکی بوده که ما تمامی تلاش خود را برای رفع این مشکل انجام داده ایم.

وی ادامه داد: متاسفانه همواره انگشت اتهام برخی افراد به سوی اداره کل ارشاد است در حالی که در مساله چاپخانه مطبوعات اداره ارشاد هیچ تقصیری نداشته است.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با اشاره به وجود یک فضای آرام در مطبوعات هرمزگان، عنوان کرد: ما نباید با جنجال آفرینی فضای آرام مطبوعات را برهم بزنیم چون فضای مطبوعات در حال حاضر فضایی آرام است.

پیشدار افزود: همچنین مطبوعات باید به تقویت اقتصادی خود توجه داشته باشند تا خودکفا شوند.