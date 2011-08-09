وب سایت کانون آیت الله صائنی زنجان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدحسین صائنی، ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح وب سایت آیت الله صائینی افزود: سایت کانون با هدف اطلاع رسانی و آگاهسازی اعضای کانون از تمام برنامه ها و فعالیت های کانون راه اندازی می شود.

وی با اشاره به برنامه های ویژه ماه رمضان در کانون افزود: ویژه برنامه شب های قدر به مدت پنج شب در کانون فرهنگی هنری آیت الله صائنی برگزار می شود.

دکتر صائینی ادامه داد: در طول ماه مبارک رمضان مراسم سخنرانی با عنوان سیری در پیرامون زندگانی ائمه اطهار (ع) با ارائه مسائل تاریخی، سیاسی و اجتماعی، به صورت روزانه در محل کانون برگزار می شود.

مدیر مسئول کانون فرهنگی هنری آیت الله صائنی زنجان با اشاره به آثار و سخنرانی های مرحوم آیت الله اسماعیل صائنی، ابراز داشت: تمامی آثار، سخنرانی ها و جلسات تفسیر قرآن مرحوم آیت الله صائنی در طول 20 سال که به صورت کاست بود، به همت اعضای کانون تبدیل به سی دی شده است.

دکتر صائینی قرائت روزانه یک جزء از قرآن کریم را از دیگر برنامه های کانون عنوان کرد و یادآور شد: فعالیت عمده کانون فرهنگی هنری آیت الله صائنی در رابطه با برگزاری جلسات تفسیر و اخلاق قرآن است که در طول انجام می گیرد.

