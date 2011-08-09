انتقاد شکیب از پاسخگو نبودن شهرداری تهران در مورد فروش تراکم

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه شکیب در جلسه روز سه شنبه شورا با اشاره به پاسخگو نبودن شهردرای در خصوص پرسشهای اعضای شورا گفت: در برخی شرایط به لحاظ جایگاه شورا سئوالاتی از شهرداری پرسیده می شود که بیش از یک سال پاسخی دریافت نمی کنیم. برای نمونه میزان فروش تراکم بیش از یک سال است که پرسیده شده شهرداری چه میزان تراکم در دست مردم دارد؟

وی ادامه داد: در برخی روزنامه ها و جراید مطالبی در این زمینه نوشته می شود زمانی که ما سئوالی می پرسیم تا شهردار خود جواب بدهد به رغم تکرار سئوال از سوی اعضا کسی جواب نمی دهد.

شکیب با تاکید بر اینکه باید به لحاظ شان شورا و جایگاه حقوقی حداقل پاسخ را دریافت کنیم تاکید کرد: اگر اینگونه باشد که جلساتی در شورا تشکیل دهیم و سئوالاتی بپرسیم اما پاسخی دریافت نکنیم، صحیح نیست.

وی ضمن تبریک روز خبرنگار گفت: خیلی مواقع خبرنگاران سئوالاتی از من دارند که به دلیل اینکه در موقعیتهایی هستم نمی توانم پاسخ دهم یا به لحاظ برخی ملاحظات پاسخی برای سئوالاتشان ندارم.

انتقاد بیادی از دریافت نرخهای متفاوت از مردم در بخش فاضلاب

حسن بیادی، نایب رئیس شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه در برخی مناطق متاسفانه شاهد اخذ نرخهای متفاوت از مردم برای هزینه فاضلاب هستیم گفت: فاضلاب منطقه 6 ، 11 و چند منطقه دیگر دچار مشکلاتی هستند و شهرداری مناطق با سازمان آب و فاضلاب همکاری نمی کند.

وی ادامه داد: ناراحتی من این است که شهرداری تهران در زمینه فاضلاب کار می کند اما هماهنگی مناسب با شهرداری و آب و فاضلاب وجود ندارد.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران گفت: شهرداری منطقه 6 در زمینه فاضلاب با ما تماس گرفته و این موضوع در این منطقه در حال پیگیری است و در سایر مناطق نیز پیگیری می کنیم.