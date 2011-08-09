تولید انرژی در نیروگاه شهید رجایی قزوین افزایش یافت

عبدالعظیم محمد نیازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در ادامه رشد تولید انرژی خالص نیروگاه در فصل بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته این نیروگاه در ابتدای تابستان نیز شاهد روند افزایش نرخ تولید انرژی بوده است.

وی افزود: نیروگاه شهید رجایی از ابتدای امسال تا پایان تیرماه به دلیل عملکرد مطلوب تعمیرات و بهره برداری با تولید چهار میلیون و 449 هزار و 145مگا وات ساعت انرژی خالص نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 14 درصدی در تولید انرژی برخوردار بوده است.

نیازی تصریح کرد: با توجه به آغاز فصل تابستان و شروع پیک فصلی واحدهای تولید کننده برق، نیروگاه شهید رجایی با افزایش 11 درصدی آمادگی واحدها، علاوه بر انجام تمامی تعهدات خود در تامین برق مصرف کنندگان انرژی، در راستای سیاست های اصلاح الگوی مصرف در میزان استفاده انرژی داخلی، نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

نیروگاه شهید رجایی با داشتن 13 واحد نیروگاه بخاری و سیکل ترکیبی و توان نامی 2040 مگاوات تامین کننده پنج درصد انرژی

مصرفی شبکه برق کشور است.

