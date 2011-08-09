حضور دونده معلول با پاهای مصنوعی در رقابت جهانی/ مسابقه با افراد عادی

به گزارش خبرگزاری مهر، "پیستوریوس" به تازگی صلاحیت حضور در رقابت 400 متر و 4x400 متر دوی امدادی در رقابت جهانی قهرمانی دو میدانی که از 27 آگوست آغاز خواهد شد را به دست آورده است.

این رویداد به خودی خود بسیار شگفت انگیز است اما نکته شگفت انگیز تر اینجا است که وی از ناحیه دو پا دچار معلولیت شده و قرار است در این رقابتها به جای پاهایش از دو پای مصنوعی از جنس فیبر کربنی با نام "چیتا" (یوزپلنگ) استفاده کند. وی اولین ورزشکار معلولی خواهد بود که در این رقابتها حضور خواهد داشت.

این ورزشکار 24 ساله در رقابت با ورزشکاران سالم مشکلات فراوانی داشت. زمانی پاهای مصنوعی وی برتری ناعادلانه ای در برابر پاهای معمولی ورزشکاران با پاهای معمولی برشمرده شد، با این همه وی به تدریج برای حضور در رقابتهای جهانی پذیرفته شد.

پاهای مصنوعی چیتا از جنس فیبرهای کربنی و ویژه فعالیتهای ورزشی ساخته شده و عملکرد بسیار خوبی را از خود نشان داده است. این پاها برای معلولین مادرزادی و یا معلولین قطع عضو کاملا کاربردی خواهد بود. پاهای چیتا از عقب به بستی متصل می شوند که بر روی پاهای فرد بسته شده است. به این شکل با توجه به ویژگی فنریت و استحکام پاهای مصنوعی، فرد می تواند با چابکی و سرعت در فعالیتهای ورزشی حضور پیدا کند.

بر اساس گزارش رویترز، سرعت دوی پیستوریوس در دوی 400 متر با کمک پاهای چیتا به 45.07 ثانیه رسیده است و همین سرعت بالا عامل پذیرفته شدن وی در رقابتهای جهانی دو میدانی دائگو کره جنوبی بوده است، رقابتی که به گفته پیستوریوس مشهورترین دوندگانی که وی تا کنون با آنها به رقابت پرداخته، با پاهایی طبیعی و سالم در آن حضور خواهند داشت.