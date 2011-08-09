2 دلیل اصلی وضعیت بحرانی انگلیس/ خشونتها غیرقابل کنترل است

"پل اینگرام" مدیر اجرایی شورای امنیت اطلاعات انگلیس و آمریکا (BASIC) در لندن و واشنگتن است که به عنوان کارشناس ارشد گروه تحقیقاتی آکسفورد نیز فعالیت می‌کند. وی دانش ‌آموخته اقتصاد دفاعی و صاحب کرسی امنیت عمومی در کالج نظامی بریتانیاست. اینگرام همچنین کارشناس رسانه‌ای بوده و به عنوان تحلیلگر در رسانه‌های آمریکایی و اروپایی میزگردهای ثابتی با موضوع امنیت عمومی دارد.

مدیر اجرایی BASIC در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که "منشا ناآرامی ها و خشونت ها در انگلیس چیست؟" گفت: جوانان قشر اعظم معترضان را در انگلیس تشکیل می دهند که بیکار بوده و از عملکرد دولت و پلیس خشمگین هستند.

وی تاکید کرد: هر روز شاهد افزایش آمار بیکاری و گسترش طرح های ریاضت افتصادی دولت هستیم که همین موضوع باعث شده تا مطالبات مردم افزایش یابد. خشونت ها در لندن غیر قابل کنترل است و هر روز ناآرامی ها بیشتر می شود.

پل اینگرام در پاسخ به این پرسش که "چرا دولت و پلیس انگلیس که مدعی رعایت حقوق شهروندی است با شهروندان برخورد خشنی را دارد؟" ضمن توجیه اقدامات خشونت بار پلیس انگلیس گفت: فکر می کنم که اقدامات پلیس برای کنترل خشونت ها در این کشور است و درصدد آسیب رساندن به مردم نیست و زمانی که از حقوق شهروندی صحبت می کنیم باید به حقوق تمام اقشار جامعه در هر شرایطی احترام گذاشته شود.

آمار بالای بیکاری و طرح های ریاضت اقتصادی دولت دلیل اصلی ناآرامی ها در انگلیس است.

مدیر اجرایی BASIC در رابطه با چشم انداز ناآرامی ها و گسترش دامنه تظاهرات مردم لندن به دیگر شهرهای انگلیس گفت: دامنه این تظاهرات شب گذشته به بیرمنگام کشیده شد و احتمال ضعیفی وجود دارد که دامنه این تظاهرات در روزهای آتی به دیگر شهرها گسترش یابد. این تظاهرات فرصتی را برای جوانان انگلیسی به وجود آورده تا خشم خود را از عملکرد دولت و آمار بالای بیکاری نشان دهند.

پل اینگرام در رابطه با پاسخ دولت انگلیس به اعتراضات معترضین گفت: دولت انگلیس تاکنون پاسخ رسمی را به تظاهرات مردم نشان نداده اما شب گذشته "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس سفر خود به ایتالیا را نیمه تمام گذاشت و به کشورش بازگشت و امروز سه شنبه نیز با وزیر کشور و مقامات عالیرتبه انگلیس دیدار می کند. همچنین شهردار لندن به دلیل احتمال افزایش ناآرامی ها سفر تابستانی خود را نیمه تمام گذاشته و سه شنبه به لندن بازگشت.

...........................

مصاحبه: معصومه زارع