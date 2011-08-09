خبرنگاران در راستای اعتماد سازی بکوشند

به گزارش خبرنگار مهر در ابرکوه، اسماعیل برزگرزاده صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار اظهار داشت: در دنیای امروز با وجود پیشرفت تکنولوژی، کسب اطلاعات و اخبار موثق، بسیار مشکل شده و این مسئله اهمیت کار خبری همراه با تعهد را بیشتر گوشزد می کند.

وی بیان داشت: شغل خبرنگاری از مشاغل سخت است و تنها علت تداوم کار خبرنگاران، علاقه و ایمان به کار در این قشر است.

برزگرزاده یادآور شد: خبرنگاران باید در تهیه و ارسال خبر مد نظر قرار دهند چهار اصل را مدنظر قرار دهند تا بتوانند به منبع خبری مطمئن برای مردم و مسئولان تبدیل شوند.

وی، اولین گام در حرفه یک خبرنگار را به دست آوردن واقعیت یک خبر و دومین اصل را بی طرف بودن در انعکاس خبر بدون توجه به گرایش سیاسی خبرنگار برشمرد.

برزگرزاده بیان داشت: اصل اعتماد سازی نیز از مواردی است که خبرنگاران باید مدنظر قرار دهند و باید در این راستا بین خود، مردم و منابع خبری، اعتماد سازی کنند.

وی افزود: چهارمین اصلی که باید مدنظر فعالیت خبری خبرنگاران قرار گیرد، قدرت درک و تحلیل خبر است که قدرت پیش بینی عکس العمل های بعد از انعکاس خبر را ممکن ساخته و از ضربه زدن به اعتماد عمومی جلوگیری می کند.

در این جلسه خبرنگاران شهرستان ابرکوه نیز به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند.