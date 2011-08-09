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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۲۱

برزگرزاده:

خبرنگاران در راستای اعتماد سازی بکوشند

خبرنگاران در راستای اعتماد سازی بکوشند

ابرکوه - خبرگزاری مهر: فرماندار ابرکوه گفت: خبرنگاران باید اصل اعتماد سازی را در تهیه و ارسال خبر مد نظر قرار دهند تا بتوانند به منبع خبری قابل اطمینان تبدیل شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در ابرکوه، اسماعیل برزگرزاده صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار اظهار داشت: در دنیای امروز با وجود پیشرفت تکنولوژی، کسب اطلاعات و اخبار موثق، بسیار مشکل شده و این مسئله اهمیت کار خبری همراه با تعهد را بیشتر گوشزد می کند.

وی بیان داشت: شغل خبرنگاری از مشاغل سخت است و تنها علت تداوم کار خبرنگاران، علاقه و ایمان به کار در این قشر است.

برزگرزاده یادآور شد: خبرنگاران باید در تهیه و ارسال خبر مد نظر قرار دهند چهار اصل را مدنظر قرار دهند تا بتوانند به منبع خبری مطمئن برای مردم و مسئولان تبدیل شوند.

وی، اولین گام در حرفه یک خبرنگار را به دست آوردن واقعیت یک خبر و دومین اصل را بی طرف بودن در انعکاس خبر بدون توجه به گرایش سیاسی خبرنگار برشمرد.

برزگرزاده بیان داشت: اصل اعتماد سازی نیز از مواردی است که خبرنگاران باید مدنظر قرار دهند و باید در این راستا بین خود، مردم و منابع خبری، اعتماد سازی کنند.

وی افزود: چهارمین اصلی که باید مدنظر فعالیت خبری خبرنگاران قرار گیرد، قدرت درک و تحلیل خبر است که قدرت پیش بینی عکس العمل های بعد از انعکاس خبر را ممکن ساخته و از ضربه زدن به اعتماد عمومی جلوگیری می کند.

در این جلسه خبرنگاران شهرستان ابرکوه نیز به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند.

کد مطلب 1379206

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