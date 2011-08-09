محفل "حیاط تئاتر" در قم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این محفل دوستانه که با حضور پیشکسوتان و اقشار مختلف تئاتر قم در محل سازمان ملی جوانان استان قم برگزار شد، نمایشگران ضمن تعامل و همدلی با یکدیگر، مسائل تئاتر استان قم را مورد توجه قرار دادند.



در ابتدای این مراسم مسئول بسیج هنرمندان استان قم، موانع و راهکارهای همکاری هنرمندان را مدنظر قرار داد و سپس رضا ابوذر مسئول انجمن نمایش استان قم، وضعیت تئاتر و چگونگی برگزاری جشنواره استانی تئاتر در سال آینده را تشریح کرد.



هنرمندان شرکت‌کننده در چهارمین محفل "حیاط تئاتر" روزه خود را به میزبانی گروه تئاتر سایه روشن که یکی از گروه‌های فعال تئاتر در استان قم است، افطار کردند.



لازم به ذکر است در این نشست سومین شماره از بولتن داخلی با رویکرد اطلاع رسانی اخبار و فعالیت‌های استانی و ملیِ تئاتر استان، همچنین دل نوشته‌های هنرمندان با عنوان عنوان "حیاط تئاتر3" تهیه، تکثیر و در میان حاضران توزیع شد.



محفل "حیاط تئاتر" به صورت ماهانه و با هدف آشنایی و تعامل بیشتر نمایشگران به همت حوزه هنری استان قم برگزار می‌شود و با رویکرد خودجوش با برنامه‌هایی که توسط خود هنرمندان طرح و اجرا می‌شود، ادامه پیدا خواهد کرد.