رعایت استقرار ادارات شهرستان بهارستان در راس اولویت ها باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مبدا حرکت احمدی نژاد از شهر صالح آباد به مقصد ورزشگاه الهیه بود که مردم طی مسیر 2کیلومتری از وی به شایستگی استقبال کردند و رئیس جمهور در جمع هزاران نفر از مردم بخش گلستان به ایراد سخنانی پرداخت که مهمترین آن پاسخ به ندای مردم گلستان بود .

در آن روز مردم همگی و یک صدا از وی شهرستان شدن گلستان را خواستند که رئیس جمهور نیزقول مساعد داد تا این خواسته مردم بخش گلستان را عملی کند.

تا اینکه در روزهای پایانی سال 89 با اعلام شهرستان شدن دو بخش گلستان و بهارستان موجی از خوشحالی مردم را آن هم در آستانه سال نو به همراه داشت و در بهاری دیگر بهارستانی دیگر شکوفا شد .

آقای رئیس جمهور به وعده خود در قبال مردم این منطقه عمل کرد و اکنون که حدود 5 ماه از شهرستان شدن بخش های گلستان و بوستان می گذرد روند فعالیت ها و همچنین استقرار ادارات یکی پس از دیگری با تلاش و پیگیری های نماینده عالی دولت در شهرستان مهندس نوبخت فرماندار این شهرستان و همچنین نماینده پر تلاش شهرستان های بهارستان و رباط کریم روند خوبی را به همراه داشته است.

همگی از این اقدام مبارک خرسند هستند و کاملا واقفند که این گام بلند دولت در راستای سرعت بخشیدن به ارائه خدمات مطلوب در همه حوزه ها تاثیرگذار خواهد بود ولی از آن جایی که شهر گلستان فاقد شورای شهر است مردم این منطقه که متقاضی اصلی شهرستان شدن این منطقه بودند احساس می کنند که استقرار ادارات در این بخش نسبت به بوستان نابرابری می کند.

درچند روز گذشته صدها نفر از دلسوزان و فعالان اجتماعی با ارسال طوماری به فرمانداری بهارستان از روند تقسیم استقرار ادارات در این بخش اظهار نارضایتی و گلایه کردند و خواستار بازنگری اساسی در این خصوص شدند.

.در این طومار شهروندان گلستانی با یادآوری اظهارات مهم آقای رئیس جمهور و درخواست شهروندان گلستانی از وی آورده اند: مردم گلستان بودند که از رئیس جمهور درخواست شهرستان شدن شهرهای گلستان و بوستان را کردند که هم اکنون احساس می کنیم که در خلاء شورای شهر و سکوت برخی مسئولین عدالت واقعی در جریان استقرار ادارات در منطقه رعایت نمی شود.

این افراد در طومار ارسالی خود به زیر ساخت های اساسی بخش گلستان و همچنین سابقه دیرینه این منطقه اشاره کرده اند واظهار داشتند: اگر مروری کوتاه به زیرساخت های اساسی بخش گلستان و همچنین سابقه دیرینه این منطقه صورت گیرد متوجه خواهیم شد که گلستان دارای سابقه دیرینه و همچنین زیرساخت های موجود برای اعلام مرکزیت شهرستان و استقرار 70 درصد از ادارات را در خود دارد.

در ادامه این طومار آمده است: ولی در شرایط فعلی این فاکتورهای اساسی ظاهرا برای مسئولین شهرستان ملاک عمل محسوب نمی شود.

این شهروندان در پایان این نامه گلایه آمیز خود خطاب به نماینده خود در مجلس شورای اسلامی گفتند: از اینکه در خلاء شورای شهر برخی حقوق و مطالبات قانونی شهروندان در سایه سکوت قرار گرفته از جنابعالی به عنوان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی انتظار داریم تا نگذارید حقوق قانونی این شهر به یغما برود چون ما همگی باید پاسخگوی نسل های آینده خود در این نابرابری ها باشیم.

یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان بهارستان و همچنین عضو شورای اسلامی شهرصالح آباد در این خصوص می گوید:بخش گلستان دارای زیر ساخت های اساسی با قابلیت های بالقوه برای میزبانی ادارات را دارا است.

علی پناهی اظهار داشت: یکی از عمده قابلیت های این بخش دسترسی آسان به بزرگراه های ارتباطی و همچنین دسترسی آسان شهروندان دو بخش به گلستان است .

وی عنوان کرد: مسئولین امر باید به درخواست مردم گلستان از رئیس جمهور در جریان سفرهای استانی به این منطقه توجه داشته باشند که استارت شهرستان شدن به واسطه چه اشخاصی زده شد.

پناهی عدالت واقعی در استقرار ادارات خدمات رسان در بخش گلستان را یک امر ضروری توصیف کرد و از فرماندار شهرستان و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خواست که در جریان استقرار ادارات بخش گلستان را اولویت این امر قرار دهند.

نماینده مردم شهر صالح آباد در شورای اسلامی عنوان کرد: شهرستان شدن دو بخش گلستان و بوستان و تبدیل این دو بخش به شهرستان بهارستان به اعتقاد بنده یک اقدام بسیار ارزشمند بود که دولت آن را به مردم ارزانی کرد و ما نیز از این توجه ویژه سپاسگزاریم ولی انتظار داریم که نگذارند حلاوت و شیرینی این گام بزرگ به کام مردم این منطقه تلخ شود.

وی در پایان از تلا شهای فرماندار شهرستان و همچنین نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به نیکی یاد کرد و خواستار توجه ویژه به مسائل و مشکلات کلی این شهرستان به ویژه معضلات آلودگی زیست محیطی رودخانه سیاه آب شد که جان صدها نفر به دلیل این آلودگی در خطر جدی قرار داده است.

گفتنی است بهارستان دارای 2 بخش پر جمعیت به نام گلستان و بوستان است که در روزهای پایانی سال89 به شهرستان مستقلی به نام بهارستان تبدیل شد.