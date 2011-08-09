به گزارش خبرنگار مهر، این پیش نویس در 9 ماده تدوین شده و جهت تصویب نهایی به کمیسیون تخصصی کارگروه فاوا ارسال شده است.
براساس یکی از مواد این پیشنویس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است برای ارائه موثر خدمات و اطلاعات نسبت به تدوین و ابلاغ "راهنمای ساماندهی وبگاهها و درگاههای دستگاههای اجرایی جمهوری اسلامی ایران" اقدام و آن را بصورت سالیانه بروز رسانی کند.
این طرح در راستای اجرای سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات تدوین شده است و نظام مند کردن مراحل مختلف طراحی، پیادهسازی، بهروزرسانی، نگهداری و پشتیبانی وبگاهها و درگاههای دستگاههای اجرایی در راستای توسعه خدمات الکترونیکی از جمله اهداف تدوین آن محسوب می شود.
از دیگر اهداف درنظر گرفته شده برای تدوین این طرح میتوان به جلوگیری از اتلاف منابع و هزینهها، جلب اعتماد و رضایت مردم در دریافت خدمات الکترونیکی و همچنین ارتقای جایگاه کشور در مجامع بینالمللی اشاره کرد.
در صورت تصویب نهایی این طرح در کارگروه تخصصی فاوا، شاخصهای ارزیابی وبگاهها و درگاههای دستگاههای اجرایی بر اساس راهنمای تدوین شده از سوی وزارت ارتباطات تا انتهای هرسال و براساس سنجش سالیانه این درگاهها مشخص می شود.
در این پیشنویس تاکید شده که میزبانی تمامی وبگاههای دستگاههای اجرایی باید در مراکز داده داخل کشور انجام شود و مالکیت و تابعیت وبگاهها و درگاههای دستگاههای اجرایی با دستگاه ذیربط خواهد بود.
این طرح در راستای اجرای سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات تدوین شده است و نظام مند کردن مراحل مختلف طراحی، پیادهسازی، بهروزرسانی، نگهداری و پشتیبانی وبگاهها و درگاههای دستگاههای اجرایی در راستای توسعه خدمات الکترونیکی از جمله اهداف تدوین آن محسوب می شود.
از دیگر اهداف درنظر گرفته شده برای تدوین این طرح میتوان به جلوگیری از اتلاف منابع و هزینهها، جلب اعتماد و رضایت مردم در دریافت خدمات الکترونیکی و همچنین ارتقای جایگاه کشور در مجامع بینالمللی اشاره کرد.
در صورت تصویب نهایی این طرح در کارگروه تخصصی فاوا، شاخصهای ارزیابی وبگاهها و درگاههای دستگاههای اجرایی بر اساس راهنمای تدوین شده از سوی وزارت ارتباطات تا انتهای هرسال و براساس سنجش سالیانه این درگاهها مشخص می شود.
در این پیشنویس تاکید شده که میزبانی تمامی وبگاههای دستگاههای اجرایی باید در مراکز داده داخل کشور انجام شود و مالکیت و تابعیت وبگاهها و درگاههای دستگاههای اجرایی با دستگاه ذیربط خواهد بود.
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