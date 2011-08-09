تقدیر شورای شهر و شهرداری محمدشهر از خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، روز خبرنگار فرصتی را فراهم آورد تا به دور از مسائل روزمره کاری و همیشگی و به جای اینکه خبرنگاران به سراغ مدیران بروند، مدیران سری به خبرنگاران بزنند.

امروز اعضای شورای شهر و شهرداری محمد شهر در اقدامی شایسته به مناسبت روز خبرنگار به دفتر خبرگزاری مهر البرز آمدند و از اقدامات خبرنگاران این دفتر با اهدای گل و لوح یادبود قدردانی کردند.

در این نشست صمیمی اعضای شورای شهر محمدشهر از نزدیک با نحوه فعالیت و انتشار اخبار در خبرگزاری مهر آشناشدند.

همچنین در این دیدار در خصوص راههای افزایش همکاری و معرفی مشکلات و پتانسیلهای این شهر اقماری کرج با بیش از 100 هزار نفر بحث و تبادل نظر شد.

دکتر نادر ایزدبین رئیس، ابراهیم کردلو نایب رئیس، حجت الاسلام ابوطالب ندرلی رئیس کمیسیون فرهنگی، علی مالمیر رئیس کمیسیون حقوقی، حبیب الله رضایی رئیس کمیسیون عمران، علیرضا سوری رئیس کمیسیون حمل و نقل، بیژن امین خاکی رئیس کمیسیون ورزش، جوانان وخدمات شهری، شیرزاد حسینی راد مدیر روابط عمومی شورا و خانوم عصمت سرفرازی مدیر روابط عمومی شهرداری محمدشهر میهمانان خبرگزاری مهر بودند.

اقدام توام با مهر و حسن توجه مدیران این شهر اقماری کرج به جایگاه رسانه و احترام به خبرنگاران شایسته قدردانی است.