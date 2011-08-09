عربستان درپی بهره برداری از تحولات سوریه/ آل سعود دغدغه دموکراسی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی به قلم "سونجا سکری" به بررسی علل مواضع عربستان سعودی در قبال اغتشاشات در سوریه پرداخته و نوشت: حکومت پادشاهی در عربستان مدت طولانی در برابر تحولات سوریه سکوت کرد اما ناگهان به صورت هیجان انگیزی وارد صحنه شد.

ملک عبدالله در اظهاراتی تاکید کرد که آنچه در سوریه اتفاق می افتد دیگر برای ریاض قابل تحمل نیست. رئیس جمهوری سوریه باید خشونت را متوقف کرده و اصلاحات را در پیش گیرد وگرنه کشورش دچار هرج و مرج خواهد شد. ریاض همچنین سفیر خود را از دمشق فراخوانده است.

زوددویچه در بخش دیگری از این مطلب تصریح کرد که البته ریاض دغدغه دموکراسی ندارد. آل سعود از زمان بروز انقلابهای عربی میلیاردها دلار هزینه کرد تا کشور خود و حکومتهای پادشاهی دیگر مانند اردن و مراکش را از این انقلابها در امان نگه دارد.

عربستان همچنین گروههایی را به کشور همسایه خود بحرین فرستاد تا اعتراضات و انقلابهای مردمی علیه حکومت دیکتاتوری در این کشور را سرکوب کند. تا به حال هم این شورشها تنها کمی عصبانیت و کاهش نفوذ را برای عربستان به دنبال داشته است.

نویسنده در ادامه با اشاره به اینکه از طرفی سوریه یکی از متحدان مقاومت حزب الله در منطقه می باشد نوشت: در همه پیش گوییهایی که بعد از سقوط رژیم اسد برای سوریه وجود دارد تاکید شده که جنگ های شهروندی و جدایی و هرج و مرج در انتظار این کشور بعد از سقوط اسد خواهد بود اما عربستان سعودی این وضعیت را یک فرصت مناسب برای خود ارزیابی می کند.

از نظر عربستان بعد از سقوط حکومت شیعی در سوریه به احتمال زیاد یک حکومت سنی جایگزین آن خواهد شد و به این ترتیب ریاض در روابط با دمشق جای ایران را خواهد گرفت.