جایزه جهانی مدیریت دانش، نوآوری و سرمایه فکری اعطا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جایزه جهانی سازمان دانشی برتر (MAKE: Most Admired Knowledge Enterprise) از سال 1998 توسط شبکه جهانی دانش به صورت سالیانه برگزار می‌شود.

این جایزه به دنبال شناساندن سازمان‌هایی است که در خلق ارزش برای ذینفعان خود از طریق تبدیل دانش‌ها و سرمایه‌های فکری صریح و ضمنی به محصولات، خدمات و راهکارهای بهتر نسبت به سازمان‌های دیگر برتری دارند.

جایزه MAKE هر ساله در سطح جهانی، قاره‌ای و ملی برگزار شده و مرجع معرفی سازمان‌های دانشی برتر در سراسر دنیا به شمار می‌آید.

انتخاب برندگان جایزه جهانی سازمان دانشی برتر (Global MAKE Award) هر ساله توسط هیئتی متشکل از مدیران ارشد 500 شرکت برتر دنیا، مجریان پیشرو در پیاده‌سازی مدیریت دانش و خبرگان حوزه سرمایه فکری صورت می‌پذیرد.

حضور و رقابت تنگاتنگ سازمان‌های بزرگ دنیا همچون گوگل، مایکروسافت، IBM، زیمنس، تویوتا، جنرال الکتریک وBP در این ارزیابی، جایزه جهانی MAKE را به معتبرترین جایزه بین‌المللی در حوزه مدیریت دانش و سرمایه‌های فکری مبدل کرده است.

در کشور ما نیز امسال جایزه سازمان دانشی برتر ایران (Iran MAKE Award) زیرنظر دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود که این جایزه در سطح منطقه‌ای - ملی بوده و به طور مشابه هر ساله در اروپا، آمریکای شمالی، آسیا و کشورهای چین، هنگ‌کنگ، اندونزی، ژاپن، برزیل و هند نیز این جایزه برگزار می‌شود.

به گزارش مهر، هدف از این جایزه، علاوه بر تقدیر از سازمانهای متعهد به پیاده‌سازی مدیریت دانش، معرفی آن دسته از سازمان‌هایی است که به کارآیی برجسته‌ای در حوزه تجربیات مدیریت دانش دست یافته‌اند.

همچنین شرکت در جایزه سازمان دانشی برتر آسیا (Asian MAKE Award)، منحصرا برای آن دسته از سازمان‌های ایرانی میسر خواهد بود که در جایزه سازمان دانشی برتر ایران شرکت کنند.

هدایت و مدیریت عالیه این جایزه توسط شورای عالی راهبری جایزه MAKE در دانشگاه صنعتی شریف انجام می‌شود که ریاست آن بر عهده دکتر سعید سهراب‌پور رئیس سابق دانشگاه صنعتی صنعتی شریف و قائم مقام بنیاد ملی نخبگان است.

ارزیابی سازمان‌های دانشی ایران نیز توسط کمیته عالی داورای متشکل از اساتید و خبرگان حوزه مدیریت دانش، نوآوری و سرمایه فکری از سراسر کشور که در قالب کمیته‌های تخصصی داوری سازماندهی می‌شوند و با مشورت بنیاد جهانی جایزه MAKE انجام می‌گیرد.