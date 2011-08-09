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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۴۰

عجم نوروزی:

93 عنوان مقاله در دانشگاه آزاد گرگان ارائه شد

93 عنوان مقاله در دانشگاه آزاد گرگان ارائه شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی گرگان گفت: مجموع مقالات ارائه شده از سوی اعضای هیئت علمی دانشگاه در چهارماهه اول سال 1390 حدود 93 عنوان بوده که در مقایسه با چهارماهه اول سال 89 از رشد 56 درصدی برخوردار بوده است.

حسین عجم نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مقالات ISI ارائه شده در 4 ماهه اول سال 89 چهار عنوان بوده که این تعداد  با رشد قابل توجهی در چهار ماهه سال جاری به 17 عنوان مقاله رسیده است  که امیدواریم این آمار تا پایان سال روند صعودی خود را حفظ کند.

وی  همچنین تعداد مقالات غیر ISI، مقالات ISC، مقالات علمی پژوهشی و علمی ترویجی مقالات علمی عمومی و مقالات در همایشهای منطقه ای و ملی و بین المللی را  رو به رشد ارزیابی کرد.
 
عجم نوروزی اظهار داشت: در 4 ماهه اول سال 1390 تعداد 3 عنوان کتاب نیز توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان منتشر شده است.
 
عجم نوروزی همچنین از جذب 100 درصدی بودجه پژوهشی در این واحد  دانشگاهی خبر داد و تصریح کرد: با ورود به دهه رقابت با دانشگاه‌های معتبر ملاک‌های اصلی برای ارزیابی دانشگاه، تعداد مقالات ISI، تعداد طرح‌های تحقیقاتی و طرح‌هایی که تبدیل به ثروت شده‌اند، خواهد بود که آمار موجود حاکی از روند رو به رشد در فعالیتهای حوزه پژوهشی دانشگاه است.
کد مطلب 1379220

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