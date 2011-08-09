93 عنوان مقاله در دانشگاه آزاد گرگان ارائه شد

حسین عجم نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مقالات ISI ارائه شده در 4 ماهه اول سال 89 چهار عنوان بوده که این تعداد با رشد قابل توجهی در چهار ماهه سال جاری به 17 عنوان مقاله رسیده است که امیدواریم این آمار تا پایان سال روند صعودی خود را حفظ کند.

وی همچنین تعداد مقالات غیر ISI، مقالات ISC، مقالات علمی پژوهشی و علمی ترویجی مقالات علمی عمومی و مقالات در همایشهای منطقه ای و ملی و بین المللی را رو به رشد ارزیابی کرد.

عجم نوروزی اظهار داشت: در 4 ماهه اول سال 1390 تعداد 3 عنوان کتاب نیز توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان منتشر شده است.

عجم نوروزی همچنین از جذب 100 درصدی بودجه پژوهشی در این واحد دانشگاهی خبر داد و تصریح کرد: با ورود به دهه رقابت با دانشگاه‌های معتبر ملاک‌های اصلی برای ارزیابی دانشگاه، تعداد مقالات ISI، تعداد طرح‌های تحقیقاتی و طرح‌هایی که تبدیل به ثروت شده‌اند، خواهد بود که آمار موجود حاکی از روند رو به رشد در فعالیتهای حوزه پژوهشی دانشگاه است.