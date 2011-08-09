اخبار کوتاه از نمایشگاه بین المللی قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، چاپ صد و سی هشتم کتاب "دا" پرفروشترین کتاب سال گذشته حوزه دفاع مقدس، توسط غرفه انتشارات سوره مهر در بخش نشر مکتوب نمایشگاه قرآنکریم عرضه میشود.
این کتاب برای نخستین بار در چاپ سی و هشتم به صورت دوجلدی منتشر شده و جلدهای اول و دوم آن به ترتیب دارای 516 و 504 صفحه هستند.
کتاب "دا" که روایتگر خاطرات "سیده زهرا حسینی" از جنگ تحمیلی است، عنوان پرفروشترین کتاب فروشگاه انجمن قلم ایران در تیرماه را نیز به خود اختصاص داده است.
چاپ صد و سی و هشتم کتاب "دا" نوشته سیده اعظم حسینی در دو جلد و با شمارگان 5 هزار نسخه و بهای 20 هزار تومان در غرفه موسسه انتشارات سوره مهر ارائه میشود.
بخش نشر مکتوب نمایشگاه قرآن کریم در طبقه همکف شبستان مصلی بزرگ امامخمینی(ره) قرار دارد.
حضور بخش غدیر پژوهی با 30 غرفه در نمایشگاه بین المللی قرآن
بخش غدیرپژوهی با 30 غرفه در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم شرکت کرده است.
بخش غدیرپژوهی نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی قرآنکریم، برنامههای این بخش را در 5 فصل تدارک دیده است.
بخش غدیرپژوهی با مجموع بیش از 30 غرفه هنری، علمی، مذهبی و... سلسله برنامههایی را در طول برپایی نمایشگاه قرآن به بازدیدکنندگان ارایه می کند.
این بخش 4 شب در هفته پذیرای مستبصران و اندیشمندان شیعی است که با توسل به پرتوهای هدایتگر حق، به تشیع گرویدهاند.
همچنین 3 شب در هفته از استادان و یا کارشناسان سایر ادیان و فرق دعوت به عمل میآید تا در این بخش به اجرای برنامه بپردازند.
معرفی سایتها و شبکههای ماهوارهای که ضد معارف شیعه فعالیت میکنند از دیگر برنامههای این بخش است که ساعت 19 هر شب آغاز میشود.
نقد پایگاههای اینترنتی و شبکههای ماهوارهای ضدشیعی و پاسخ به شبهات ساعت 18 و 23 هر شب از دیگر برنامههای بخشی غدیرپژوهی است.
آموزش وبلاگنویسی قرآنی در بخش نوجوان نمایشگاه بینالمللی قرآن
آموزش وبلاگنویسی عنوان کارگاهی در بخش نوجوان نمایشگاه قرآن کریم است که فعالیت خود را از 17 مردادماه در نمایشگاه قرآن آغاز کرده است.
در این کارگاه آموزشهایی نظیر ایجاد و به روزرسانی، انتخاب قالب و سایر تنظیمات وبلاگ با محوریت قرآنکریم به مراجعان آموزش داده میشود.
برگزارکنندگان این کارگاه ضمن آموزش وبلاگنویسی، دورههای فشرده آشنایی با رایانه را برای کارآموزان مبتدی درنظر گرفتهاند که این کلاسها هر روز به مدت 30 الی 45 دقیقه برگزار میشود.
از ویژگیهای برپایی این کارگاه، نداشتن شرط سنی است و کارآموزان در هر رده سنی میتوانند از آموزشهای ارائه شده در این قسمت استفاده کنند.
بخش نوجوان نمایشگاه بینالمللی قرآنکریم در طبقه همکف شبستان مصلی امامخمینی(ره) قرار دارد.
نمایش عکسهای زنان تازه مسلمان جهان در نمایشگاه قرآن
تعداد 70 قطعه عکس از زنان تازه مسلمان شده کشورهای اروپایی و آمریکایی در بخش عفاف و حجاب نمایشگاه بین المللی قرآن به نمایش درآمده است.
مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف ترویج و اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب و آشنایی بازدیدکنندگان نمایشگاه قرآن اقدام به برپایی نمایشگاهی از عکسهای زنان تازه مسلمان شده جهان کرده است.
در این نمایشگاه هرعکس، حاوی پیامی به مخاطب است که نحوه و چگونگی مشرف شدن زنان اروپایی و آمریکایی به دین اسلام و قبول حجاب به عنوان پوشش یک زن مسلمان را شرح میدهد.
علاقمندان برای بازدید از این تصاویر میتوانند به بخش عفاف و حجاب نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم مراجعه کنند.
نمایشگاه بینالمللی قرآنکریم تا 4 شهریورماه و از ساعت 17 تا 24 پذیرای بازدیدکنندگان در مصلای تهران خواهد بود.
قم - خبرگزاری مهر: "دا"پرفروشترین کتاب دفاع مقدس نمایشگاه، حضور بخش غدیر پژوهی با 30 غرفه، آموزش وبلاگنویسی قرآنی در بخش نوجوان و نمایش عکسهای زنان تازه مسلمان اخبار کوتاه نمایشگاه بین المللی قرآن است.
به گزارش خبرنگار مهر، چاپ صد و سی هشتم کتاب "دا" پرفروشترین کتاب سال گذشته حوزه دفاع مقدس، توسط غرفه انتشارات سوره مهر در بخش نشر مکتوب نمایشگاه قرآنکریم عرضه میشود.
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