دانشجویان در فعالیتهای فرهنگی حضور فعال خواهند داشت

به گزارش خبرنگار مهر، هومن سراج صبح سه شنبه در جلسه جهاد دانشگاهی با اشاره به فعالیتهای این سازمان برای ایجاد یک شعبه جدید در شهرستان مبارکه اظهار داشت: عملیات نهایی برای افتتاح یک شعبه جهاد دانشگاهی در شهرستان مبارکه انجام شده و این شعبه در روزهای اینده افتتاح می‌شود.

وی پژوهش، آموزش، اشتغال و فعالیتهای فرهنگی را از حوزه ‌های فعالیت جهاد دانشگاهی دانست و افزود: این سازمان با 42 واحد در سراسر کشور و در طول 31 سال در حال فعالیت است و شهرستان مبارکه اولین شهرستانی است که جهاد دانشگاهی استان اصفهان علاقه‌مند به توسعه فعالیت‌های خود در آن را دارد.

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی استان اصفهان ایجاد کلاسهای آموزشی، ایجاد بستر فرهنگی و اشتغالزایی در سطح جامعه را از اهداف سازمان جهاد دانشگاهی خواند و ادامه داد: یکی از نقاط ضعف دولت دهم مشکل اشتغال بوده که برخلاف تلاشهای دولت در چند سال گذشته این معضل هنوز برخی از افراد جامعه را ازار می‌دهد و جهاد دانشگاهی با ایجاد شعبه اشتغال در برخی از واحدها تلاش کرده به رفع این معضل اجتماعی کمک کند.

وی توانمندسازی دانشجویان توسط ایجاد کلاسهای آموزش را یکی از راهکاره‌های مفید برای رفع مشکل اشتغال دانست و بیان کرد: جهاد دانشگاهی با ایجاد دوره‌های آموزشی توانمند سازی، شناخت فرصتهای اشتغال و طرح‌های پست شغلی برای دانشجویان همواره تلاش کرده تا فرصت‌های مناسبی برای مشغول شدن دانشجویان فراهم سازد.

سراج با بیان اینکه فعالیتهای جهاد دانشگاهی با روحیه خود محوری و حظور فعال دانشجویان انجام می‌شود، تصریح کرد: در صورتی که مسئولان شهرستان مبارکه با همکاری و کمک رسانی خود به یاری جهاد دانشگاهی بپردازند شاهد حضور پررنگ دانشجویان در تمامی حوزه‌های فعالیتی خود خواهیم بود.