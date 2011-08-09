قلم خبرنگاران باید در خدمت نظام باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعادت جلال دوست ظهر سه شنبه در مراسم بزرگداشت یادمان شهید محمد رضا امانی خبرنگار دفاع مقدس خراسان شمالی، اظهار داشت: خبرنگار شغلش مجاهدت در راه خداست و قلمش باید در خدمت نظام و رهبری باشد.

وی تصریح کرد: خبرنگار با فن و حرفه اش می تواند راه های مبارزه با جنگ نرم دشمن را به مردم منعکس کند و رسالتش را با تحلیل از وقایع روز جامعه انجام دهد.

سرهنگ جلال دوست شهید امانی را نمونه یک خبرنگار مسئولیت پذیر در جامعه معرفی کرد و گفت: شهید امانی در جنگ تحمیلی دشمن رسالتش را به خوبی انجام داد و با اطلاعات دقیق از وضعیت جبهه های جنگ به رزمندگان پشت خط دشمن کمک می کرد.