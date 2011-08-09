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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۰۱

پاسخنامه داوطلبان کنکور 90 منتشر شد

پاسخنامه داوطلبان کنکور 90 منتشر شد

پاسخنامه های کنکور سراسری سال 90 در پنج گروه علوم ریاضی - فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پاسخنامه های کنکور در دو گروه منتشر شده است. در گروه اول در گروه های تجربی، ریاضی و انسانی پاسخنامه برای رتبه های زیر 75 هزار و در گروه دوم در گروه های زبان و هنر پاسخنامه برای رتبه های زیر 10هزار منتشر شد.

داوطلبان با استفاده از کد رهگیری، شماره پرونده، شماره داوطلبی و مشخصات شناسنامه ای می توانند به پاسخنامه های خود به صورت الکترونیکی دسترسی پیدا کنند.

به گزارش مهر، یک میلیون و 132 هزار و 877 نفر در 5 گروه علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی در روزهای 9 تا 11 تیرماه با هم به رقابت پرداختند.

90.5 درصد داوطلبان کنکور امسال مجاز به انتخاب رشته شده اند که در نهایت 66 درصد کل داوطلبان معادل 582 هزار نفر در مراکز آموزش عالی پذیرفته می شوند.

کد مطلب 1379227

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