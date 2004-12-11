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۲۱ آذر ۱۳۸۳، ۱۵:۳۱

سرمربي تيم فوتبال فجر شهيد سپاسي در گفتگو با" مهر":

تساوي مقابل ذوب آهن ارزشمند بود

ذوب آهن از تيمهاي خوب و توانمند ليگ محسوب مي شود و كسب تساوي مقابل اين تيم و متوقف كردن آنها درفولاد شهر براي ماازارزش زيادي برخورداراست.

غلامحسين پيرواني سرمربي تيم فوتبال فجرشهيد سپاسي درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: خوشبختانه فجردرهفته هاي اخير ازروند روبه رشد خوبي برخورداربوده وتوانسته به اهداف خود درمقابل حريفان دست يابد.
وي افزود: دربازي مقابل ذوب آهن نيزهدف ما كسب حداقل امتيازدرخانه حريف بود كه خوشبختانه بازيكنان با حرف شنوي و اجراي فرامين مربيان موفق شدند ازاين بازي سربلند خارج شوند.
پيرواني خاطرنشان كرد: درعين حال اعتقاد دارم هردوتيم نتوانستند آنگونه كه شايسته است بازي خوبي به نمايش بگذراند، اما با اين وجود كسب اين نتيجه براي ما مطلوب بود.

وي درمورد داوري سيامك بخشي خاطرنشان كرد: داوردرنيمه دوم يك خطاي مسلم پنالتي را برروي حسين فرجي ناديده گرفت، درحاليكه اگراين بازيكن تمارض كرده بود، بايد با كارت زرد جريمه مي شد و اگرغيرازاين بود بايد پنالتي اعلام مي شد كه هيچكدام ازموارد اتفاق نيفتاد.

کد مطلب 137923

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