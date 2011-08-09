چاپخانه مطبوعات هرمزگان به چایخانه تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پاکزاد صبح سه شنبه در مراسم تقدیر از خبرنگاران در بندرعباس با اشاره به شرایط خاص و نامطلوب مطبوعات هرمزگان، اظهار داشت: متاسفانه امروز 80 درصد نشریات هرمزگان به گاهنامه تبدیل شده اند و فقط سه روزنامه فعال در این استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه مشکلات فراوانی دامنگیر مطبوعات هرمزگان است، تصریح کرد: چاپخانه مطبوعات هرمزگان به چایخانه تبدیل شده و بعد از گذشت پنج سال از زمان آغاز احداث آن تنها یک دیوار از این چاپخانه ساخته شده است. متاسفانه هرمزگان تنها استان در کشور است که میان تحریریه مطبوعات و چاپخانه آن بیش از هزار و 200 کیلومتر فاصله وجود دارد.

مدیرعامل خانه مطبوعات هرمزگان ادامه داد: مدیرکل آینده ارشاد هرمزگان باید بر اساس گفتگو حرکت کند نه اینکه همواره به دنبال انحلال باشد.

پاکزاد با اشاره به مشکلات فراوان خانه مطبوعات هرمزگان، عنوان کرد: خانه مطبوعات هرمزگان حتی یک ریال هم در ماههای اخیر بودجه نگرفته و ما هم در آن برای خودمان کیسه ندوختیم. تنها هدف ما ایجاد تعامل میان اهالی رسانه بوده است.

وی به قولهای استاندار هرمزگان در روز خبرنگار سال گذشته اشاره کرد و افزود: احداث فرهنگسرای رسانه و ایجاد صندوق حمایت از خبرنگاران دو قولی بودند که به علت حواشی به وجود آمده به دست فراموشی سپرده شدند که امیدوارم محقق شوند.

مدیرعامل خانه مطبوعات هرمزگان در خصوص عملکرد این خانه گفت: برگزاری دوره های آموزش خبرنگاری، راه اندازی دفتر مستقل خانه مطبوعات و انعقاد تفاهمنامه با دانشگاه آزاد اسلامی و بیمه معلم از جمله فعالیتهای این خانه در ماههای گذشته بوده اند.