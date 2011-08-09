به گزارش خبرگزاری مهر، علی خندان روی جوان اعلام کرد: شرکت پشتیبانی امور دام به منظور کاهش قیمت گوشت یخ زده برزیلی و فراوانی این محصول در بازار به ایجاد منطقه ویژه تولید گوشت در چابهار و زاهدان مبادرت کرده است.

وی تصریح کرد: این شرکت در منطقه مذکور اقدام به بسته‌بندی لاشه گوشت گرم کرده و با ارسال آن به صورت بسته‌بندی گرم و یخ زده به تهران، آنرا در بازار عرضه می‌کند.

رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی با اشاره به این مطلب که این گوشت در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا به قیمت 7200 تومان عرضه می شود، اظهار داشت: این اقدام در راستای کاهش قیمت گوشت وارداتی و تامین نیاز بازار بوده است.

خندان روی جوان ضمن با تاکید بر این مطلب که در حال حاضر علاوه بر گوشت یخ زده‌، گوشت گرم سیستان و بلوچستان و گوشت گرم استرالیا نیز در بازار به میزان لازم عرضه می شود، از تنظیم بازار موفق این صنف در ماه مبارک رمضان خبر داد.