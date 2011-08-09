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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۰۱

منطقه ویژه تولید گوشت در سیستان و بلوچستان آغاز به‌کار کرد

رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی از آغاز به کار منطقه ویژه تولید گوشت در سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: گوشت تولیدی این منطقه با قیمت 7200 تومان در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا به فروش می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خندان روی جوان اعلام کرد: شرکت پشتیبانی امور دام به منظور کاهش قیمت گوشت یخ زده برزیلی و فراوانی این محصول در بازار به ایجاد منطقه ویژه تولید گوشت در چابهار و زاهدان مبادرت کرده است.

وی تصریح کرد: این شرکت در منطقه مذکور اقدام به بسته‌بندی لاشه گوشت گرم کرده و با ارسال آن به صورت بسته‌بندی گرم و یخ زده به تهران، آنرا در بازار عرضه می‌کند.
 
رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی با اشاره به این مطلب که این گوشت در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا به قیمت 7200 تومان عرضه می شود، اظهار داشت: این اقدام در راستای کاهش قیمت گوشت وارداتی و تامین نیاز بازار بوده است.
 
خندان روی جوان ضمن با تاکید بر این مطلب که در حال حاضر علاوه بر گوشت یخ زده‌، گوشت گرم سیستان و بلوچستان و گوشت گرم استرالیا نیز در بازار به میزان لازم عرضه می شود، از تنظیم بازار موفق این صنف در ماه مبارک رمضان خبر داد.
کد مطلب 1379231

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