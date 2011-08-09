به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمد مومن در دومین روز از اجرای طرح ضیافت اندیشه استادان مرکز قم که در تالار اندیشه دانشگاه قم برگزارشد، با تشریح نظریه سیاسی اسلام در مورد ولایت فقیه اظهار داشت: در خصوص ولایت فقیه در آیات و روایات بارها به آن اشاره شده است.
وی ادامه داد: خداوند در هر برههای از تاریخ پیامبری را برای سرپرستی و زمام امور مسلمان برگزیده است، به طوری که بعد از پیامبر اسلام، حضرت علی(ع) و امامان معصوم(ع) دیگر عهدهدار امور مسلمانان بودهاند و در غیبت امام عصر(عج) نیز این وظیفه برعهده ولی فقیه است.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: خداوند پیامبران را در میان انسانها مبعوث کرد تا به انسانها بشارت دهند که برای سربلندی و تقرب به قرب الهی از انجام گناه خودداری کنند و کارهای خوب انجام دهند که یکی از آنها نمازخواندن است.
آیتالله مومن افزود: نمازخواندن یک وسیله رسیدن به قرب الهی است و کسی که نماز میخواند یک کمال معنوی را برای رسیدن به خدا پیدا میکند.
وی بیان داشت: ما باید در مقابل نعمتهایی که خداوند به ما داده است، شاکر باشیم و همیشه به یاد خدا باشیم چراکه اگر انسان از یاد خدا غافل شود، ضرر میکند.
قم - خبرگزاری مهر: نماینده مردم قم در مجلس خبرگان رهبری بر لزوم اهتمام جدی اساتید دانشگاهها در تبیین جایگاه ولایت فقیه در دانشگاهها تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمد مومن در دومین روز از اجرای طرح ضیافت اندیشه استادان مرکز قم که در تالار اندیشه دانشگاه قم برگزارشد، با تشریح نظریه سیاسی اسلام در مورد ولایت فقیه اظهار داشت: در خصوص ولایت فقیه در آیات و روایات بارها به آن اشاره شده است.
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