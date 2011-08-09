اساسنامه کانون موسسات اعزام دانشجو تدوین شد/ مرجع صدور مجوز کانون

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره افزود: پیش‌نویس اساسنامه کانون موسسات اعزام دانشجو به خارج باید در کارگروه موسسات اعزام دانشجو در وزارت علوم بررسی شود. هنگامی که این اساسنامه در کارگروه مربوطه نهایی شد، گردهمایی مدیران موسسات اعزام دانشجو به خارج برگزار خواهد شد تا شورای مرکزی این کانون شکل بگیرد.

مدیرکل امور بورس و دانشجویان خارج وزارت علوم درباره مرجع صدور مجوز کانون موسسات اعزام دانشجو به خارج گفت: کانون موسسات اعزام دانشجو به خارج باید مجوز خود را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت کند.

مسلمی نائینی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه بسیاری از مشکلاتی که در زمینه اعزام دانشجو مطرح است با تشکیل کانون موسسات اعزام دانشجو رفع شود، گفت: موسسات اعزام دانشجو به خارج ساماندهی می‌شوند تا خدماتی که ارائه می‌دهند بهتر شود و همچنین مقداری از مسئولیت‌ها را نیز خودشان برعهده گیرند تا مقداری از تصدی‌گری وزارت علوم کمتر شود و کار اعزام دانشجو به دست افرادی که شناخت بهتری از این کار دارند واگذار شود.

وی افزود: تعداد موسساتی که خواستار عضویت در کانون موسسات اعزام دانشجو به خارج هستند به بیش از 100 موسسه رسیده است.



