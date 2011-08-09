کمتراز 3 درصد مردم اینترنت پرسرعت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه شرکتهای ارائه دهنده اینترنت پرسرعت به تعهدات خود در قالب سند برنامه چهارم توسعه عمل کرده و 1.5 میلیون پورت اینترنت در کشور راه اندازی کرده اند اما با توجه به ضریب نفوذ اینترنت جهانی و رشد ثانیه ای آن در دنیا ، وضعیت اینترنت پرسرعت در کشور از روند مطلوبی برخوردار نیست.

شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت ADSL و شرکت مخابرات ایران در مجموع نزدیک به 2.5 میلیون خط اینترنت پرسرعت در کشور نصب کرده اند که از این تعداد یک میلیون و 200 هزار پورت به مشترکان واگذار شده و در حال استفاده است. در این میان آمار واگذاری خطوط اینترنت پرسرعت بی سیم وایمکس مشخص نیست و تاکنون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گزارشی از روند فعالیت اپراتورهای وایمکس کشور ارائه نکرده است.



آخرین وضعیت اینترنت پرسرعت ADSL در کشور



به گزارش مهر، طبق آخرین آمارهای ارائه شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گروه شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت توانستند تعداد پورت‌های ADSL نصب شده در سطح کشور را تا پایان خردادماه 1390 از مرز یک میلیون و500 هزار پورت عبور دهند که از این تعداد بیش از 911 هزار پورت دایر و به کاربران واگذار شده و زیر بار است.



تا آخر خردادماه امسال یک میلیون و 537 هزار و 184 پورت ADSL در 31 استان توسط شرکت‌های بخش خصوصی دارای پروانه PAP در کل کشور نصب شده که در مقایسه با آمار قبلی (تا آخر اردیبهشت)، 76هزار و 145 پورت به مجموع پورت‌های ADSL نصب شده گروه شرکت‌های ندا در کل کشور اضافه شده که این میزان افزایش، نسبت به دوره یک ماه قبل از آن تقریبا دوبرابر بوده است.



شرکت‌های ندا در سطح کشور و تا آخر خرداد ماه مجموعا 911 هزار و 662 پورت ADSL دایر کرده‌اند که این آمار حاکی از افزایش 27 هزار و 292 پورت ADSL دایری است که توسط کاربران در حال بهره‌برداری است.



در استان تهران تا 31 خرداد 90، آمار پورت‌های منصوبه و دایری واگذارشده توسط گروه شرکت‌های ندا به ترتیب به 557 هزار و 336 پورت و 337 هزار و 403 پورت رسیده است.



تعداد پورت‌های منصوبه شرکت‌های ندا در شهر تهران نیز 439 هزار و 622 پورت است که از این تعداد 288 هزار و 253 پورت در حال بهره‌برداری است.



شرکت مخابرات ایران نیز که از 1.5 سال پیش و پس از خصوصی شدن درصدد ورود به عرصه اینترنت پرسرعت برآمده تاکنون توانسته 917 هزار پورت پرسرعت ADSL نصب کند که 297 هزار پورت از این تعداد زیربار رفته و دایر شده است.



ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت در ایران حرفی برای گفتن ندارد



به گزارش مهر، با توجه به واگذاری حدود 1.5 میلیون پورت پرسرعت اینترنت در کشور و اگرچه تاکنون آمار مشخصی از تعداد مشترکان اپراتورهای وایمکس اعلام نشده اما شواهد نشان می دهد که ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت در کشور حدود 3 درصد است و نزدیک به 3 درصد مردم اینترنت پرسرعت با سرعت حداقلی 128 کیلوبیت برثانیه دارند.



کارشناسان معتقدند که مشکلات عنوان شده از سوی شرکتهای PAP در توسعه این بخش همچون عدم همکاری و تعامل شرکتهای مخابراتی با PAP ها در واگذاری لینک اینترانت در مراکز مورد درخواست ، عدم ارائه یک برنامه زمان‌بندی معقول و مشخص در پاسخ به درخواست‌ها و نیز عدم وجود سیستم جامع و یکپارچه از جمله عواملی است روند واگذاری پورت های ADSL را با کندی مواجه کرده است.



دراین میان برغم تلاش بخش خصوصی ارائه دهنده این خدمات و با وجود گسترش روزافزون تکنولوژیهای جدید و ورود فناوری وایمکس به عرصه اینترنت پرسرعت ، بازار ADSL را با چالش مواجه کرده است چرا که به اعتقاد کارشناسان فناوری وایمکس به دلایلی چون بی سیم بودن و هزینه ارزانتر برای کاربران اینترنت مقرون به صرفه تر به شمار می رود و براین اساس بخش خصوصی اینترنت پرسرعت که تاکنون به دلیل عدم همکاری شرکتهای مخابرات استانی و هم اکنون نیز به دلیل ورود مستقیم مخابرات به این عرصه آنطور که باید نتوانسته توسعه چشمگیری در این بخش داشته باشد با گسترش وایمکس و توسعه اپراتورهای این فناوری، جای محکمی در بازار نخواهد داشت مگر آنکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با کاهش تعرفه این سرویس فضای رقابتی برای این بخش ایجادکند.



با این حال آنچه مسلم است به دلیل محدودیت در عرضه اینترنت پرسرعت بیشتر از سرعت 128 کیلوبیت برثانیه، همچنان کشور ما از ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت قابل قبول برخوردار نیست چرا که اتحادیه جهانی مخابرات ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت را بر پایه اینترنت حداقل 512 کیلوبیت بر ثانیه محاسبه می کند.



آخرین گزارشها حاکی از آن است که ایران از نظر سرعت اینترنت جزء 6 کشور انتهای این جدول قرار دارد و از نظر ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت نیز حرفی برای گفتن ندارد.



ضریب نفوذ اینترنت دایل آپ در کشور که دسترسی کاربران را با حداکثر سرعت 56 کیلوبیت بر ثانیه به شبکه اینترنت ممکن می کند براساس آخرین آمار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 42.6 درصد اعلام شده است.