به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کرمی به عنوان دبیرهجدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان از حسین مسافرآستانه حکم گرفت. در متن حکم وی چنین آمده است:
"هنرمند فرهیخته، جناب آقای شهرام کرمی، کودک، خیال، صداقت و معصومیت، بیگمان واژگانی مترادف و همراهاند. دنیای کودکی سرشار از شور بودن و شعور رسیدن است و کودک و نوجوان ایرانی به حق شایسته بهترینهاست. براین باوریم و برآنیم با تکیه بر تجربیات گرانسنگ پیشین، هجدهمین پنجره از جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان به باغی بهاری و سبز از اندیشه، شور و شعور گشوده شود. به موجب این حکم و با توجه به تخصص، تجربه و تعهد، جنابعالی به عنوان دبیر هجدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک ونوجوان منصوب میشوید. امید که با تدبیر و تلاش جنابعالی و همکاران محترم و بهرهگیری از توان و تخصص هنرمندان حوزه تئاتر کودک و نوجوان شاهد برگزاری موفق و پرثمر این رویداد بزرگ هنری باشیم."
هجدهمین جشنواره تئاتر کودک ونوجوان در سه بخش مسابقه ایران، مسابقه بینالملل و مسابقه نمایشنامهنویسی از 14 تا 20 آبانماه در شهر همدان برگزار میشود
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