جشنواره موسیقی مقامی شیروان نیمه دوم شهریور ماه برگزار می شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: مسئول امور هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به آمادن شدن شیوه نامه و فراخوان جشنواره موسیقی مقامی شیروان از برگزاری جشنواره موسیقی این شهرستان در نیمه دوم شهریور ماه سال جاری خبر داد.