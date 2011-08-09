جشنواره موسیقی مقامی شیروان نیمه دوم شهریور ماه برگزار می شود

ذکریا شیرمحمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این جشنواره در دو بخش گروه نوازی و تک نوازی برگزار می شود.
وی تصریح کرد: در بخش گروه نوازی هیچ گونه شرایط سنی لحاظ داده نشده است ودر بخش تک نوازی در رده سنی زیر 40 سال شرکت کنندگان به رقابت می پردازند.
وی همچنین از تشکیل ستاد اجرایی و انتخاب داوران این جشنواره نیز خبر داد و از پیشکسوتان این عرصه دعوت کرد تا جهت تمرین با گروه های شرکت کننده همکاری کنند.
شیر محمد زاده در خاتمه برات محمدیان را به عنوان دبیر جشنواره موسیقی مقامی شیروان معرفی کرد.
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