آلودگی 18 کیلومتری رودخانه شاوور به علت نشت نفت/ نفت به هورالعظیم نرسید

ابراهیم ایدنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بعد از این اتفاق که بامداد روز جمعه گذشته رخ داد و منفجر به آتش گرفتن لوله و سرازیر شدن نفت به رودخانه شاوور در شهرستان شوش شد، نیروهای عملیاتی سازمان بنادر و دریانوردی استان خوزستان برای پاکسازی نفت سرازیز شده به رودخانه وارد منطقه شدند و اقدام به جمع آوری نفت ها کردند.



وی افزود: تیم عملیاتی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان ضمن انجام بررسیهای اولیه، سد تنظیمی خیر آباد واقع در این رودخانه را برای بوم اندازی انتخاب و با توجه به حجم بسیار آلودگی نفتی ناشی از این سانحه، این تیم عملیاتی موفق به جمع آوری 250 مترمکعب در 48 ساعت کار مداوم از چهاردهم تا پایان روز شانزدهم مردادماه شد.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان عنوان کرد: در جریان این عملیات کل آلودگیهای پشت بوم ها مهار شده و احتمال هر گونه نشت و گسترش آن به نقاط مجاور به حداقل رسید.



وی افزود: در اثر نشت و گسترش آلودگی در بخشی از رودخانه احتمال آلودگی آب آشامیدنی شهرهای جنوبی استان خوزستان و تحت شعاع قرار گرفتن تالاب هورالعظیم و زمینهای زارعتی اطراف این نقطه وجود داشت که با تلاش نیروهای عملیاتی این اداره کل گرمای طاقت فرسای هوا این آلودگی مهار شد.









ساعت یک و 30 دقیقه بامداد جمعه 14 مردادماه خط لوله انتقال نفت قلعه نار به اهواز بنا به دلایل نامشخصی دچار انفجار و آتش سوزی شد که در این حادثه گستره انفجار تا بیش از 300 متر اطراف خط لوله و ارتفاع آتش بالغ بر 40 متر بوده است.



حادثه آتش سوزی خط لوله انتقال نفت قلعه نار به اهواز هیچگونه تلفات جانی به همراه نداشته اما منجر به توقف تولید نفت از میادین قلعه نار شده است ضمن آنکه عملیات مهار خط لوله 10 ساعت پس از انفجار به طور کامل به پایان رسید. این در حالیست که مقدار فراوانی نفت وارد رودخانه شاوور شده و به گفته برخی مقامات استان پاکسازی این نفت دو هفته زمان نیاز دارد.



همچنین به علت حضور ماشینهای سنگین برای مهار آتش سوزی، زمین های کشاورزی اطراف این لوله به کلی تخریب شده که شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب قول داده در اسرع وقت هزینه ها و خسارتهای وارد شده را به صاحبان آن پرداخت کند.