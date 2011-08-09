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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۰۸

حاجی زاده:

دستگاهها برای انجام تعهدات ایجاد اشتغال در فیروزه برنامه ریزی کنند

دستگاهها برای انجام تعهدات ایجاد اشتغال در فیروزه برنامه ریزی کنند

فیروزه - خبرگزاری مهر: فرماندار فیروزه گفت: دستگاههای اجرایی بر اساس میزان تعهد ایجادشده برای ایجاد اشتغال در شهرستان برنامه ریزی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی زاده صبح سه شنبه در جلسه شورای اشتغال این شهرستان اظهار کرد: ریشه بسیاری از آسیب های اجتماعی به ویژه بلای خانمان سوز اعتیاد، قتل ها و نزاع های اجتماعی بیکاری و عدم اشتغال جامعه جوانان است.

وی افزود: جهاد اقتصادی بدون اشتغال تحقق پیدا نمی کند و پیام مقام معظم رهبری در بحث اشتغال در حقیقت استمرار بحث تحقق جهاد اقتصادی است و همه مسئولان باید با به کارگیری دستورات و رهنمودهای معظم له گام اساسی در جهت تحقق اشتغال در رسیدن به جامعه فعال و پویا بردارند.

وی با اشاره به اینکه مسئولیت پذیری در جامعه ضعیف است و مسئولان جامعه اسلامی باید مسئولیت پذیر باشند، افزود: باید در جامعه شغل های جدید با توجه به نیاز جامعه ایجاد شود و برای تحصیل و اشتغال فرزندان جامعه در دانشگاه ها برنامه زمان بندی شده داشته باشیم.

دبیر ستاد اشتغال شهرستان نیز گفت: در سال جاری سهمیه اشتغال فیروزه ۶۵۰ نفر است، که تا این زمان برای 45 نفر این اشتغال ها تحقق پیدا کرده است.

محمد ولایتی افزود: باید در ثبت اطلاعات اشتغال ایجاد شده، تسریع شود.

کد مطلب 1379249

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