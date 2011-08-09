دستگاهها برای انجام تعهدات ایجاد اشتغال در فیروزه برنامه ریزی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی زاده صبح سه شنبه در جلسه شورای اشتغال این شهرستان اظهار کرد: ریشه بسیاری از آسیب های اجتماعی به ویژه بلای خانمان سوز اعتیاد، قتل ها و نزاع های اجتماعی بیکاری و عدم اشتغال جامعه جوانان است.

وی افزود: جهاد اقتصادی بدون اشتغال تحقق پیدا نمی کند و پیام مقام معظم رهبری در بحث اشتغال در حقیقت استمرار بحث تحقق جهاد اقتصادی است و همه مسئولان باید با به کارگیری دستورات و رهنمودهای معظم له گام اساسی در جهت تحقق اشتغال در رسیدن به جامعه فعال و پویا بردارند.

وی با اشاره به اینکه مسئولیت پذیری در جامعه ضعیف است و مسئولان جامعه اسلامی باید مسئولیت پذیر باشند، افزود: باید در جامعه شغل های جدید با توجه به نیاز جامعه ایجاد شود و برای تحصیل و اشتغال فرزندان جامعه در دانشگاه ها برنامه زمان بندی شده داشته باشیم.

دبیر ستاد اشتغال شهرستان نیز گفت: در سال جاری سهمیه اشتغال فیروزه ۶۵۰ نفر است، که تا این زمان برای 45 نفر این اشتغال ها تحقق پیدا کرده است.

محمد ولایتی افزود: باید در ثبت اطلاعات اشتغال ایجاد شده، تسریع شود.