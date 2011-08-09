8.5 میلیون ایرانی صاحب پرونده الکترونیک سلامت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی با اعلام این خبر افزود: خوشبختانه مشکلات اجرای طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده شناسایی شده و این طرح از امسال با قوت بیشتری اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه وزیر جدید کار و رفاه اجتماعی نیز به اجرای طرح پزشک خانواده خیلی اعتقاد دارند، یادآور شد: طبق قانون این طرح در کل شهرهای کشور باید اجرا شود و در دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با کارگزاران نظام نیز رییس جمهور از اجرای دو ساله این طرح در کشور خبر داد.

وزیر بهداشت اضافه کرد: وزارت بهداشت برای اجرای 4 ساله این طرح برنامه ریزی کرده بود ولی ایشان در این دیدار خاطرنشان کرد که هزینه اجرای دوساله این طرح را پرداخت می کند.