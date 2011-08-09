انگلیس در آتش خشم جوانان وفقرا؛ تصاویر گشت خودروهای زرهی در لندن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، در سومین روز ناآرامیهای انگلیس بسیار از مناطق لندن پایتخت این کشور تا صبح در میان بهت و ناباوری مردم در آتش سوخت.

خبرنگار بی بی سی در گزارشی اعلام کرد: بسیاری از مغزه ها و مراکز خرید در آتش سوخته شده و درب و شیشه های بسیاری از اماکن فروریخته است.

وی با اشاره به استفاده جوانان از کوکتل مولوتف در آتش زدن اماکن و خودروها افزود: برای نخستین بار در لندن پلیس مجبور به استفاده از خودروهای زرهی شد.

خبرنگار بی بی سی در ادامه با اشاره به اینکه لندن در سال آتی میزبان بازیهای المپیک 2012 است، افزود: ساکنان شهر در بهت حیرت بسر می برند و تاکید دارند پلیس نباید هیچ نرمشی در برخورد با اغتشاشگران به خرج دهد و به شدت با آنها برخورد کند.

از سوی دیگر، "دیوید کامرون" که برای تعطیلات در ایتالیا بسر می برد، سفر خود را به این کشور نیمه کاره رها کرد و به لندن بازگشت.

وی امروز ریاست نشست فوق العاده دولت موسوم به "کمیته کبرا" برای بررسی ناآرامیهای اخیر را بر عهده خواهد داشت. شهردار لندن نیز که در تعطیلات بسر می برد در ساعات گذشته به این شهر بحران زده بازگشته است.

تنشهای اخیر در لندن پس از کشته شدن یک جوان انگلیسی در روز شنبه گذشته در تاتنهام آغاز شد. مردم در اعتراض به این قتل مناطقی از تاتنهام را به آتش کشیدند تا پس از آن ناآرامیها به لندن، لیورپول و بیرمنگام سرایت کند.

پلیس انگلیس در جریان این ناآرامیها تاکنون 336 نفر را بازداشت کرده که از این جمع 69 نفر متهم به مشارکت در اغتشاشات شده اند.

رسانه های انگلیس نیز امروز به طور کلی مطالب خود را به ناآرامیهای شب گذشته لندن، لیورپول و بیرمنگام اختصاص داده اند که در مقایسه با دو شب پیش به اوج خود رسیده است.

بر این اساس، مناطق "ایلینگ"، "کلپهام"، "کرویدون" (جنوب لندن) ناآرامترین مناطق شب گذشته بودند که طی آن بسیاری از مراکز دولتی و فروشگاهی در شعله های چندین متری آتش سوخت.

خاطرنشان می شودانگلیس این روزها دوران بحران را سپری می کند از طرفی رسوایی شنود غیرقانونی مکالمات شهروندان توسط رسانه های تحت مالکیت "رابرت مرداک" باعث سلب اعتماد مردم از دولت و افزایش نارضایتی ها از عملکرد مقامات شده و از طرفی هر روز شاهد تظاهرات گسترده معلمان و کارکنان بخشهای عمومی در اعتراض به برنامه های دولت در زمینه حقوق بازنشستگان و افزایش سن بازنشستگی هستیم.