یکه تازی مسی ها در قعر جدول/ سهم مس از 12 امتیاز تنها یک امتیاز خانگی

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال کرمان با شرکت دادن دو تیم در سطح اول فوتبال کشور خود را به عنوان قطب جدیدی از فوتبال معرفی کرد هر چند پیش از این تیم مس کرمان با حضور در جام باشگاههای آسیا قدرت فوتبال کرمان را به رخ حریفان کشیده بود اما به نظر می رسد حواشی ایجاد شده در فصل آماده سازی و ضعف در نقل و انتقالات بازیکنان این تیمها را دچار چالش اساسی کرده است.

در حالیکه در روزهای انتهایی فصل نقل و انتقالات مدیران و کادر فنی مس کرمان و مس سرچشمه از عبور موفق از فصل نقل و انتقالات سخن می گفتند اما پس از شکستهای پی در پی در لیگ برتر زبان به گلایه از وضعیت فصل نقل و انتقالات گشوده اند در حالیکه در روزهای انتهایی فصل نقل و انتقالات مدیران و کادر فنی مس کرمان و مس سرچشمه از عبور موفق از فصل نقل و انتقالات سخن می گفتند اما پس از شکستهای پی در پی در لیگ برتر زبان به گلایه از وضعیت فصل نقل و انتقالات گشوده اند و باختهای تیمشان را به دلیل نا هماهنگی و کمبود بازیکن می دانند این درحالی است که مس کرمان اردوهای آمادگی خود را از روزهای ابتدایی تابستان آغاز کرد و یک اردو نیز در آنکارا برگزار کرد و مس سرچشمه نیز اردوی خود را در ارمنستان برگزار کرد اما نتیجه این اردوها و اقدامات صورت گرفته یک تساوی خانگی و یک شکست برای مس کرمان و دو شکست برای مس سرچشمه بوده است.

مس سرچشمه درحالی به انتهای جدول لیگ برتر چسبیده است که بخشی از وقت طلایی برای آماده سازی را صرف دفاع از حق خود برای ماندن در لیگ برتر کرد و به قول سرمربی تیم تا روز آخر نیز مشخص نبود در لیگ حضور می یابد یا خیر.

از سوی دیگر با توجه به اینکه تشکیلات مس سرچشمه در رفسنجان است این تیم مجبور است برای انجام تمرینات و برگزاری مسابقات در کرمان حضور یابد و به همین دلیل و کمبود تجربه در برگزاری تدارکات بازیهای لیگ برتر بازیکنان و مدیران سرچشمه با فضایی چالشی مواجه شده اند و این درحالی است که جز معدودی از بازیکنان در جه دوم این تیم بقیه هیچ تجربه حضور در لیگ برتر ندارند.

از سوی دیگر شکستهای پی در پی و شایعات قبل از شروع لیگ برتر بازیکنان این تیم کرمانی را به شدت تحت فشار روحی قرار داده است بطوریکه در دقایق ابتدایی بازی ها به وضوح اضطراب و نا هماهنگی در بین بازیکنان دیده می شود.



اما در این میان اظهار نظر احمد سنجری، سرمربی این تیم در نوع خود جالب توجه است، این مربی در گفتگو با مهر اظهارداشت: پنج شکست مس سرچشمه در بازیهای ابتدایی کاملا طبیعی است و از بازی مقابل ملوان و پرسپولیس تیم به هماهنگی می رسد.





مشکلات ایجاد شده در خصوص حضور مس سرچشمه در لیگ باعث شد که پنج بازیکن این تیم جذب نشوند و مس سرچشمه با ترکیبی کامل نشده در مسابقات حضور یابد سرمربی مس سرچشمه در این میان شاید سنجری فراموش کرده است که در روزهای انتهی لیگ برتر برخی از تیمها به دلیل تفاضل گل به لیگ دسته اول سقوط می کنند چه برسد به امتیازهایی که این تیم از دست دادنشان را طبیعی می داند.

این مربی از سوی دیگر گفته است: مشکلات ایجاد شده در خصوص حضور مس سرچشمه در لیگ باعث شد که پنج بازیکن این تیم جذب نشوند و مس سرچشمه با ترکیبی کامل نشده در مسابقات حضور یابد.

سنجری همچنین ناهماهنگی به خصوص در بین بازیکنان لیگ برتری این تیم را عامل بروز شکستها می داند و گفته است که بازیکنان دسته اولی مس سرچشمه به دلیل اینکه سال گذشته در کنار هم بازی کرده اند بسیار هماهنگ هستند و باید بازیکنان لیگ برتری با این هم تیمهای خود هماهنگ شوند.

در این میان سنجری نگفته است چرا در زمان آماده سازی تیم آزمون و خطای تیم را در مسابقات تدارکاتی انجام نداده است و در بازیهای رسمی به دنبال محک زدن بازیکنان و هماهنگی آنها است.

حاشیه سازی در لایه های زیرین فوتبال برای مس سرچشمه ادامه دارد

با این وجود بسیاری از فوتبالدوستان کرمانی امیدوارند مس سرچشمه به زودی چهره حقیقی خود را در لیگ برتر پیدا کند هر چند به نظر می رسد در پوسته های زیرین فوتبال کرمان حاشیه سازیهایی در خصوص عدم حضور این تیم در لیگ برتر همچنان درحال انجام است.

از سوی دیگر برادر بزرگتر مس سرچشمه یعنی مس کرمان که تجربه چند فصل پی درپی حضور در لیگ برتر و یک بار حضور در لیگ قهرمانان آسیا را در کارنامه خود دارد نیز در دو بازی گذشته خود تنها توانست یک امتیاز را از تیمی بگیرد که فصل گذشته آن را با یک سبد گل به تبریز بدرقه کرده بود.

مس کرمان به سرنوشت برادر کوچکش دچار شد

شهرداری تبریز توانست با روحیه بالا و مدیریت بازی یک امتیاز ارزشمند را از ورزشگاه شهید باهنر کرمان به خانه ببرد و در بازی بعد نیز مس در مقابل نفت تهران که یکی از تیمهای ضعیف فصل گذشته بود شکست خورد و دست خالی و به امید اتفاقات هفته آینده به کرمان آمد.

صمد مرفاوی سرمربی این تیم نیز پس از تساوی مقابل تیم تبریزی زبان به گلایه در خصوص عدم جذب بازیکنان مورد نظرش گشود.

مرفاوی گفت که بازیکنان مورد نظرش در تیم جذب نشده اند و بازیکنان خارجی که هنوز کارت بازی آنها نیز صادر نشده بود نیز تنها از روی چند فیلم و سی دی انتخاب و جذب تیم شده اند. و نتوانسته است بازی آنها را از نزدیک ببیند و نظر فنی اش را در خصوص این بازیکنان بدهد.



بازیکنان مورد نظرم در تیم جذب نشده اند و بازیکنان خارجی که هنوز کارت بازی آنها نیز صادر نشده بود نیز تنها از روی چند فیلم و سی دی انتخاب و جذب تیم شده اند مرفاوی به نظر می رسد این مربی نیز می خواهد بازیکنان خود را در لیگ برتر بسنجد که شاید بتواند یک ادینهو دیگر در مس کرمان متولد کند.

وی که بعد از شکست مقابل نفت تهران از بازیکنانش ناراضی بود گفت: بازیکنانش برای کسب نتیجه در لیگ برتر هنوز هماهنگ نشده اند.

وی همچنین از وجود مشکلاتی در تیم خبر داد اما در این زمینه توضیحات بیشتری داده نشد و باید دید که آیا مس کرمان که با ترکیبی از بازیکنان خارجی که از روی فیلم انتخاب شده اند و بازیکنان جذب شده ای که جز گزینه های چندم کادر فنی بوده اند و بازیکنان باقیمانده از فصل گذشته در لیگ امسال می خواهد چگونه نتیجه بگیرد.

هواداران فوتبال در کرمان همچنان منتظرند و با حساسیت روند کار این تیمها را دنبال می کنند و هنوز فراموش نکرده اند که مس کرمان در فصل گذشته پس از سه شکست پیاپی در لیگ برتر تا پایان نیم فصل بدون شکست ماند و امیدوارند بار دیگر تاریخ تکرار شود.



