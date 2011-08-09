سه تعویض اجباری مقابل سپاهان انجام دادیم

ناصر بختیاری‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این مسابقه برای ما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود، زیرا مقابل قهرمان لیگ برتر بازی می‌کردیم و باید از این تیم سه امتیاز بازی را می‌گرفتیم که این چنین نشد.



وی ادامه داد: بعد از بازی خوبی که هفته گذشته برابر تراکتورسازی از خود نشان دادیم، نمایش بازیکنان ما در این دیدار نیز قابل قبول بود و اگر تعویض‌های اجباری انجام نمی‌دادیم شاید می‌توانستیم تیم مدعی سپاهان را در قم شکست دهیم.



مربی تیم فوتبال صبای قم افزود: در این دیدار کریم اسلامی و سهراب بختیاری‌زاده آسیب دیدند و به اجبار از ترکیب تیم بیرون رفتند، ضمن اینکه حسین حجازی‌پور نیز با مشکل جسمانی مواجه شد و جای خود را به مجید هوتن داد.



وی با تاکید بر اینکه می‌توانستیم با کسب پیروزی میدان مسابقه را ترک کنیم، در خصوص تساوی در خانه مقابل سپاهان اصفهان، تصریح کرد: بازی خوبی انجام دادیم و اگر فرصت‌های ما به گل تبدیل می‌شد می‌توانستیم سپاهان را در قم شکست دهیم.



بختیاری‌زاده یاد آور شد: بازی بسیار خوبی بود و ما با هدف و برنامه مقابل تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان بازی کردیم و اگر دقت مهاجمان ما در استفاده از فرصت‌ها بیشتر بود، شاید الان در خصوص دلیل تساوی در این دیدار صحبت نمی‌کردیم.



وی ادامه داد: برای تمام لحظات این مسابقه با برنامه بودیم و به نظر من همه دیدند که در حضور تماشاگران مشتاق خود توانستیم بازی خوبی انجام دهیم، در نیمه اول تیم ما سوار بر جریان بازی بود و بهتر بازی کرد ولی در نیمه دوم آنها بهتر شدند.



مربی تیم فوتبال صبای قم با بیان اینکه قطعا از این هفته، بازی به بازی بهتر خواهیم شد و با گذشتن دو سه هفته می‌توانیم جایگاه خوب خود را ارتقاء دهیم، اضافه کرد: خطرهای زیادی روز دروازه سپاهان ایجاد کردیم که نشان داد تیم ما بازی هجومی خوبی انجام داد.



گفتنی است: تیم‌های فوتبال صبای قم و سپاهان اصفهان در هفته دوم از دور رفت فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور دوشنبه شب در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام شهر مقدس قم به مصاف یکدیگر رفتند که در این مسابقه حساس دو تیم نتیجه‌ای بهتر از تساوی بدون گل کسب نکردند.



صبای قم با این تساوی چهار امتیازی شد و در مکان دوم جدول رده بندی لیگ یازدهم فوتبال باشگاه‌های کشور باقی ماند اما تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با دو امتیاز در رده دهم این جدول جای گرفت.

