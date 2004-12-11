با بازي تام هنكس، جودلاو و پل نيومن
جاده اي به پرديشن در شب فيلمنامه به نمايش در مي آيد
فيلم سينمايي "جاده اي به پرديشن" ساخته "سام مندز" با بازي "پل نيومن، تام هنكس و جودلاو" در سانس هاي 30/16 و 19 يكشنبه 22 آذر ماه جاري در سالن كوچك حوزه هنري به نمايش در مي آيد.
به گزارش ستاد خبري حوزه هنري در ادامه تكرار نمايش فيلمهاي مطرح سينماي جهان در روزهاي يكشنبه شب فيلمنامه حوزه هنري ، فيلم سينمايي "جاده اي به پرديشن" به نمايش در مي آيد . اين فيلم محصول سال 2002 بوده و فيلمنامه آن به طور مشترك توسط "آلن كالينز و ريچارد راينر" نگاشته شده است.
کد مطلب 137926
نظر شما