"تازه‌ ها" مهمان هر روزه یزدیها می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت صدای مرکز یزد با تهیه برنامه رادیویی تازه ها، تازه ترین خبرها پیرامون جهان هستی را در زمینه های مختلف را به سمع شنوندگان خود می رساند.

برنامه رادیویی تازه ها با پرداختن به دستاوردهای جدید در حوزه های علمی، دیجیتال، پزشکی، کتاب و تغذیه و مسائل گوناگون دیگر هر روز به مدت 15 دقیقه میهمان خانه های مردم استان یزد می شود.

در این برنامه با بهره گیری از سایتهای مختلف و روزنامه ها، تازه ترین اخبار در اختیار شنوندگان قرار می گیرد.

تازه ها هر روز از ساعت 17 تا 17 و 15 دقیقه از صدای مرکز یزد پخش می شود.

این برنامه به تهیه کنندگی نعیمه توکلی، گویندگی ناهید فرجی، سعید طالبی پور، محبوبه زارعیان و گزارشگری حمیدرضا اطمینان به روی آنتن می رود.

صدابرداری این مجموعه را نیز جمال فلاح، احمد صدیقی و علی دهقانی زاده بر عهده دارند و نجمه عبدی زاده نیز به عنوان ارزیاب پخش فعالیت خواهد کرد.