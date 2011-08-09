محمدعلی علومی درباره مجموعه داستان جدیدش با نام «قصههای غریب، مردمان عادی» به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه داستان چندی پیش از سوی نشر افکار برای دریافت مجوز به ارشاد فرستاده شده بود که به تازگی مجوز آن منوط به اصلاح یک مورد ذکر شده، صادر شده است.
وی ادامه داد: در این کتاب 6 داستان به هم پیوسته که به آن شکل یک رمان هم میدهد، آورده شده است و دستمایه آنها مساله فقر و تنگدستی در جغرافیای شهر بم است.
نویسنده «سوگ مغان» در توضیح بیشتر رویکرد داستانی به مساله فقر و تنگدستی در ادبیات، بیان کرد: در ادبیات ایران خیلی درباره فقر و تنگدستی نوشته شده، ولی مساله اینجاست که از کنار این موضوع با بیاعتنایی عبور شده که تنگدستی با خود یک جهاننگری ایجاد میکند و از دل آن ترس، یاس و افسردگی متولد میشود.
علومی افزود: البته نویسندگانی چون آل احمد، چوبک و ساعدی متوجه این موضوع بودهاند و به نوعی این تاثیر فقر در جهانبینی افراد توجه داشتهاند، ولی اغلب نویسندگان مانند آیینه تنها منعکسکننده فقر در جامعه بوده و عموما هم آدمهای تنگدست را آدمهای خوبی جلوه دادهاند.
وی با اشاره به اینکه در این مجموعه، داستانها به نوعی با اسطورها پیوند میخورند، عنوان کرد: متناسب با موضوع به اسطورهها و فرهنگ بومی مردم بم هم پرداخته شده است. داستان کاملا در خانهای میگذرد که چندین خانواده در آنجا مستاجر هستند و قصههایی از زندگی افراد این خانوادهها نقل میشود.
نویسنده کتاب «شاهنشاه در کوچه دلگشا» اضافه کرد: در یکی از داستانها قصه دختری کم سن و سال روایت میشود که پدرش او را به ازای بدهیاش به مرد رباخواری میفروشد. در ابتدا پدر و مادر از این اتفاق ناراحت هستند، ولی وقتی رفاه نسبی مرد که سن و سال زیادی هم دارد، میبینند از این ازدواج خوشحال میشوند و فکر نمیکنند دخترشان در این زندگی چه بر سرش میآید.
علومی با تاکید بر اینکه از دل این تنگدستی به تدریج یک تایید بر یک تصمیم غلط شکل میگیرد، تشریح کرد: این مجموعه داستان میتواند کار تازهای در ادبیات بم و معرفی این شهر باشد. بم و فرهنگ آن به گونهای است که اگر یک نویسنده تمام عمرش را در اینباره بنویسد باز هم جای کار هست و من خیلی خوشحالم که این کتاب چاپ میشود.
وی در بخش دیگر صحبتهایش گفت: یک شهر مانند بم که مرکز تمدن و فرهنگی قدیمی بوده در مواجهه با دنیای جدید هرگز به ستیز با آن برنیامده، بلکه حتی همسویی پیدا میکند و از دل همین برخورد جهان قدیم و مدرن خیلی داستانها شکل میگیرد و خیلی از افراد و زندگیهایشان میتوانند به سوژه داستان تبدیل شوند. این مردم و آداب و رسومشان قصه زیاد دارد و در ارتباط با دنیای مدرن شکل داستانها هم میتواند نو باشد.
این نویسنده در پایان توضیح داد: در پایان کتاب طرحهایی که از آدمها و فضاهای این تراژدی ترسیم کردهام، آورده شده است. این تصویر آدمهای خوبی است که در خور احترام هستند، ولی دچار سرنوشت ویرانگری شدهاند.
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