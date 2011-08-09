به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار حیدری‌پور صبح سه‌شنبه در حاشیه نشست روسای مناطق پنج‌گانه معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی در اصفهان افزود: در بودجه سال 90 آمده است که تمامی دستگاه‌های دولتی موظفند یک دهم درصد از اعتبارات عمرانی ساختمانهای خود را به منظور رعایت هرچه بهتر معماری اسلامی در ساختمانها و انتقال پیامهای معنوی به خرید آثار هنری منقول و غیرمنقول اختصاص دهند.

وی با بیان اینکه معاونت صنایع‌دستی سازمان میراث فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید آیین‌نامه اجرایی این بودجه را تنظیم کنند، اظهار داشت: رشته‌های صنایع‌دستی زیرمجموعه فعالیتهای این معاونت و هنرهای تجسمی زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی سازمان میراث‌فرهنگی کشور تصریح کرد: معاونت صنایع‌دستی نقطه نظرات خود را در قالب پیش‌نویس این آیین‌نامه ارائه کرده است.

وی اضافه کرد: پیش‌نویس این آیین‌نامه به ارشاد ارسال شده تا با ارائه نقطه نظرات نهایی به تصویب دولت برسد.

حیدری‌پور از روسای مناطق پنج‌گانه خواست حضور در کارگروه اشتغال استان را با هدف پیشبرد اهداف صنایع‌دستی کشور مورد توجه قرار دهند.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی سازمان میراث فرهنگی کشور با اشاره به مباحث پیرامون سند اشتغال و تعهدات ایجاد شده، اظهار داشت: از معاونتهای استانی می‌خواهیم در کنار این مباحث تلاش بیشتری برای بهر‌ه‌مندی هنرمندان صنایع‌دستی از بیمه‌ تأمین اجتماعی به کار گیرند.

وی تاکید کرد: گزارشی از احداث بازارچه‌های صنایع‌دستی و تعیین مراحل اجرایی شدن آن توسط معاونت‌های استانی تهیه شود.