500 دستگاه تاکسی فرسوده در مشهد تعویض شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا زارعی قبل از ظهر سه شنبه در گفتگو با اصحاب رسانه اظهارداشت: طی این مدت زمان، یک هزار و 936 تاکسی فرسوده برای تعویض و تبدیل شدن به تاکسی نو ثبت نام کرده اند که از این تعداد 728 دستگاه به تاکسی نو تبدیل شد.

وی ادامه داد: این در حالی است که 5 هزار و 39 دستگاه مسافربر شخصی نیز وجود داشته که از این تعداد 3 هزار و 693 دستگاه تاکسی تبدیل به تاکسی شده اند.

زارعی افزود: در راستای تبدیل مسافربرهای شخصی به تاکسی، این ماشین ها پلاک با رنگ زرد و آرم شطرنجی نیز دریافت کرده اند.

وی با اشاره به اعلامیه معاونت نوسازی ستاد حمل و نقل و سوخت کشور بیان کرد: آخرین مهلت برای ثبت نام برای تبدیل تاکسی های فرسوده به خودروهای 405 و سمند 31 شهریور ماه است.

زارعی با بیان اینکه تاکسی های فرسوده شامل خودروهایی با عمر بالای10 سال می شود، تصریح کرد: تاکسیرانان می توانند پس از مراجعه به واحد توسعه سازمان تاکسیرانی نسبت به ثبت نام خودرو فرسوده خود مراجعه کنند.

وی اظهار داشت: افراد پس از ثبت نام در واحد توسعه سازمان به بانک عامل معرفی و پس از گرفتن بین 5 تا 9 میلیون تومان وام نسبت به تبدیل تاکسی فرسوده به نو اقدام کنند.