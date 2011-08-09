زنان مسلمان نیوزیلند به عدم استفاده از روبنده دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، محمد ظاهر قادری از علمای برجسته مسلمانان در بریتانیا گفت: براساس قرآن پوشاندن صورت اجباری نیست.

این روحانی مسلمان در سفری به نیوزیلند درباره آخرین بحثهای صورت گرفته که اخیرا در این کشور در باره پوشش صورت مسلمانان ایجاد شده این اظهارات را مطرح کرد.

چندین پیش اعتراض یک راننده اتوبوس به یک دختر محجبه روبنده پوش موجب شد که وی مجبور به پیاده شدن از اتوبوس بشود. یک راننده دیگر از همین شرکت حمل و نقل از یک زن روبنده پوش خواست روبنده خود را هنگام سوار شدن به اتوبوس بردارد در غیر این صورت سوار اتوبوس نشود.

چندی است که دامنه مناقشه جدید روبندهٰ در اروپا به نیوزیلند، نیوساوت ولز و استرالیا رسیده است.

در این کشور برخلاف فرانسه و بلژیک قانون منع روبنده وجود ندارد اما در ماه ژوئیه این کشور قانونی را تصویب کرد که به موجب آن نیروی پلیس می تواند از روبنده پوشها بخواهد که روبنده خود را کنار بزنند حتی برای این امر می تواند اتومبیل ها را متوقف کند.

براساس آمار ارائه شده از 25 هزار مسلمان نیوزیلند تنها 150 نفر از روبنده استفاده می کنند.

آموزه های اسلام حجاب را برای زنان مسلمان واجب کرده است اما اکثریت علمای مسلمان اعتقاد دارند که روبنده و پوشش صورت و دستها برای زنان واجب نیست و تصمیم گیری برعهده افراد است.

محمد طاهر قادری تأکید کرد که زنان مسلمان باید از قوانین کشوری که در آن زندگی می کنند تبعیت کنند تا زمانی که این قوانین با قوانین اسلام منافاتی نداشته باشد.

قادری اظهار داشت: اگر این روبنده موجب می شود که زنان مورد آزار و اذیت قرار بگیرند بهتر است که از آن استفاده نکنند.

این درحالی است که مسلمانان از کنار سنتهای خود به منظور انسجام اجتماعی و تأکید بر تبعیت خود بر قانون می گذرند اما جوامع غربی مدعی آزادی نمی توانند حق پوشش افراد را که جزء حقوق بنیادین آنها و حقوق دینی تلقی می شود را به رسمیت بشناسند و به آزادیهای دینی افراد احترام بگذارند.