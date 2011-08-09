علیرضا ضیغمی امروز در گفتگو با مهر درباره میزان بدهی شرکتهای هواپیمایی به وزارت نفت، گفت: در حال حاضر شرکتهای هواپیمایی بیش از 300 میلیارد تومان بدهی دارند.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه شرکت ملی پالایش و پخش نفتی به نیابت از پالایشگاهها مسئول وصول بدهی های نفتی ایرلاین ها را بر عهده دارد، تصریح کرد: پالایشگاهها به عنوان یک بنگاه اقتصادی در شرف واگذاری به بخش خصوصی توان این حجم از بدهی را ندارد.

مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه بر اساس سیاستهای اصل 44 قانون اساسی باید تمامی پالایشگاههای نفت ایران به استثنای آبادان و امام خمینی شازند به بخش خصوصی واگذار شود، اظهار داشت: تاکنون سهام پالایشگاههای اصفهان و تبریز واگذار شده است و با دستور رئیس جمهوری امسال سهام پالایشگاههای باقی مانده هم واگذار می شود.

این عضو هیئت میدره شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه پول حاصل از فروش سوخت به هواپیماها باید به پالایشگاه بازگردانده شود، بیان کرد: وزارت نفت مسئول مشکلات شرکتهای هواپیمایی نیست.

وی درباره قیمت گذاری فروش بنزین به هواپیماها، توضیح داد: تا پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بنزین با قیمت 100 تومان به شرکتهای هواپیمایی عرضه می شد اما با نظر دولت پس از هدفمندی یارانه ها قیمت سوخت هواپیما به 400 تومان افزایش یافت.

ضیغمی با اعلام اینکه قیمت فروش سوخت به هواپیماها توسط دولت تعیین می شود، تاکید کرد: با این وجود، اکثر ایرلاینها اسفند ماه سال گذشته برای بنزین مورد نیاز خود قیمت سابق 100 تومانی را پرداخت کرده اند.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با تاکید بر اینکه از تیر ماه امسال ستاد هدفمندی یارانه ها به منظور کاهش هزینه های افزایش قیمت بنزین، بهای بلیت هواپیماها را افزایش داده است، گفت: بر این اساس به نظر می رسید این افزایش قیمت بلیط به نوعی هزینه های شرکتهای هواپیمایی را جبران کند.

معاون وزیر نفت با یادآوری اینکه در حال حاضر پالایشگاههای نفت به اندازه ای سودآوری ندارند که بتوانند بدهی های شرکتهای هواپیمایی را تحمل کنند، افزود: باید با هماهنگی وزارت نفت، راه و ستاد هدفمندی یارانه ها مشکلات شرکتهای هواپیمایی مرتفع شود.