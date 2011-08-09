اولین اپراتور آفریقایی به شبکه رومینگ اعتباری همراه اول پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، با قرارداد منعقد شده میان همراه اول و اپراتور Africell گامبیا، مشترکان اعتباری هر دو اپراتور می توانند از مزایای یک ارتباط بین المللی بهره مند شوند.

پس از 21 اپراتور از کشورهای عربستان، عراق، ترکیه، سوریه، پاکستان، امارات متحده عربی، افغانستان، آذربایجان، تاجیکستان ، اسلوونی، روسیه، بلژیک، قطر و کویت ، Africell گامبیا بیست و دومین اپراتور خارجی است که همراه اول برای برقراری سرویس رومینگ سیم کارت های اعتباری با آن قرارداد همکاری منعقد می کند.

همراه اول به مشترکان خود توصیه کرده که با توجه به آنکه شارژینگ سیم کارت های اعتباری به صورت آنلاین انجام می شود، برای مدیریت بهتر هزینه های مکالمات بین الملل، در سفرهای خارجی از این سیم کارت ها استفاده کنند.



همراه اول هم اکنون با 266 اپراتور در 110 کشور قرارداد رومینگ بین الملل دارد که همگی به طور مستقیم و بدون واسطه منعقد شده اند.